Депутата Хмельницкого горсовета взяли под стражу с возможностью внести залог

Печерский районный суд отправил под стражу на два месяца с возможностью внесения залога почти 50 миллионов гривен депутата Хмельницкого городского совета Светлану Баранскую, у которой накануне обнаружили более полутора миллионов незадекларированных долларов и объекты недвижимости.

Источник: корреспондент "Суспільного" из зала суда, Офис генерального прокурора, ДБР

Дословно прокуратура: "Депутату Хмельницкого горсовета, которая подозревается в незаконном обогащении, по ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора Печерский районный суд г. Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой внесения залога в сумме 49 млн грн".

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Детали: Как отмечает "Суспільне" во время заседания сторона обвинения просила суд избрать меру пресечения для Светланы Баранской в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 100 миллионов гривен.

Однако сторона защиты заявила, что орган досудебного расследования не предоставил доказательств, что найденные деньги принадлежали Светлане Баранской: "У нас уже есть свидетель, который подтвердит, что деньги, которые были в ящиках, дали Барановской подержать в арендованной банковской ячейке, пока тот свидетель выезжал за границу".

Также адвокат отметил, что Баранская ухаживает за больной матерью, лежачей свекровью, несовершеннолетней дочерью.

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Предыстория:

9 октября работники Государственного бюро расследований обнаружили у депутата Хмельницкого местного совета Светланы Баранской более полутора миллионов незадекларированных долларов и объекты недвижимости.

В рамках расследования уголовного производства правоохранители провели обыски в служебных кабинетах и по месту жительства депутата. В ходе обысков изъято более 1 млн 491 тыс долларов США, 30 тыс евро, 500 тыс грн, уточняет прокуратура.

Эти средства фигурантка не внесла в свою ежегодную декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций местного самоуправления.