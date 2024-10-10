Депутата Хмельницкого горсовета взяли под стражу с возможностью внести залог
Печерский районный суд отправил под стражу на два месяца с возможностью внесения залога почти 50 миллионов гривен депутата Хмельницкого городского совета Светлану Баранскую, у которой накануне обнаружили более полутора миллионов незадекларированных долларов и объекты недвижимости.
Источник: корреспондент "Суспільного" из зала суда, Офис генерального прокурора, ДБР
Дословно прокуратура: "Депутату Хмельницкого горсовета, которая подозревается в незаконном обогащении, по ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора Печерский районный суд г. Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой внесения залога в сумме 49 млн грн".
Детали: Как отмечает "Суспільне" во время заседания сторона обвинения просила суд избрать меру пресечения для Светланы Баранской в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 100 миллионов гривен.
Однако сторона защиты заявила, что орган досудебного расследования не предоставил доказательств, что найденные деньги принадлежали Светлане Баранской: "У нас уже есть свидетель, который подтвердит, что деньги, которые были в ящиках, дали Барановской подержать в арендованной банковской ячейке, пока тот свидетель выезжал за границу".
Также адвокат отметил, что Баранская ухаживает за больной матерью, лежачей свекровью, несовершеннолетней дочерью.
Предыстория:
9 октября работники Государственного бюро расследований обнаружили у депутата Хмельницкого местного совета Светланы Баранской более полутора миллионов незадекларированных долларов и объекты недвижимости.
В рамках расследования уголовного производства правоохранители провели обыски в служебных кабинетах и по месту жительства депутата. В ходе обысков изъято более 1 млн 491 тыс долларов США, 30 тыс евро, 500 тыс грн, уточняет прокуратура.
Эти средства фигурантка не внесла в свою ежегодную декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций местного самоуправления.