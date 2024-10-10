Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Депутата Хмельницкого горсовета взяли под стражу с возможностью внести залог

Анастасия ПроцЧетверг, 10 октября 2024, 15:54
Депутата Хмельницкого горсовета взяли под стражу с возможностью внести залог
Светлана Баранская в зале суда. фото: "Суспільне"

Печерский районный суд отправил под стражу на два месяца с возможностью внесения залога почти 50 миллионов гривен депутата Хмельницкого городского совета Светлану Баранскую, у которой накануне обнаружили более полутора миллионов незадекларированных долларов и объекты недвижимости.

Источник: корреспондент "Суспільного" из зала суда, Офис генерального прокурораДБР

Дословно прокуратура: "Депутату Хмельницкого горсовета, которая подозревается в незаконном обогащении, по ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора Печерский районный суд г. Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой внесения залога в сумме 49 млн грн".

Реклама:

Детали: Как отмечает "Суспільне" во время заседания сторона обвинения просила суд избрать меру пресечения для Светланы Баранской в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 100 миллионов гривен.

Однако сторона защиты заявила, что орган досудебного расследования не предоставил доказательств, что найденные деньги принадлежали Светлане Баранской: "У нас уже есть свидетель, который подтвердит, что деньги, которые были в ящиках, дали Барановской подержать в арендованной банковской ячейке, пока тот свидетель выезжал за границу".

Также адвокат отметил, что Баранская ухаживает за больной матерью, лежачей свекровью, несовершеннолетней дочерью.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

9 октября работники Государственного бюро расследований обнаружили у депутата Хмельницкого местного совета Светланы Баранской более полутора миллионов незадекларированных долларов и объекты недвижимости.

В рамках расследования уголовного производства правоохранители провели обыски в служебных кабинетах и по месту жительства депутата. В ходе обысков изъято более 1 млн 491 тыс долларов США, 30 тыс евро, 500 тыс грн, уточняет прокуратура.

Эти средства фигурантка не внесла в свою ежегодную декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций местного самоуправления.

Хмельницкийсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ПВО работала до обеда: над Украиной сбили 42 из почти сотни БПЛА

фото, видеоРоссийский завод "Кремний" горит после атаки беспилотников – СМИ

Погиб один из лучших операторов БПЛА 68 бригады "Саба"

Нидерланды передадут Украине разведывательные БпЛА на сумму €42,6 млн

Байден, Шольц, Макрон и Стармер обсудили помощь Украине и План победы Зеленского

Узнал случайно во время этапа – осужденный в России Буткевич рассказал, как понял, что едет на обмен

Все новости...
Хмельницкий
В Харькове и Хмельницкой области были слышны взрывы
В Киеве и Хмельницком задержали еще четырех поджигателей авто военных
Работал на ФСБ: СБУ говорит, что задержала чиновника Хмельницкого горсовета
Последние новости
13:13
фотоАстрофотограф зафиксировал "огненное кольцо" над Тихим океаном
13:05
баскетбол"Днепр" неожиданно обыграл португальский "Спортинг" в Кубка Европы ФИБА
12:46
ПВО работала до обеда: над Украиной сбили 42 из почти сотни БПЛА
12:38
Из плена вернулся нацгвардеец Никита Шаульский: его брат и бабушка погибли в Кривом Роге
12:23
фотоГУР: В Луганске ликвидировали майора оккупантов
12:10
Глава МИД Франции приехал в Киев и посетит северо-восток Украины
12:03
Милан завоевал золото с рекордом на чемпионате мира по велотреку
11:47
фото, видеоОккупанты ранили пятерых спасателей в Шостке
11:47
В США "мертвый" мужчина пришел в себя во время операции по удалению его органов. Дело расследуют
11:33
Производитель дронов Mavic будет судиться с Пентагоном
Все новости...
Реклама:
Реклама: