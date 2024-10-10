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Зеленский и Макрон раскрыли детали переговоров

Мария Емец, Станислав ПогориловЧетверг, 10 октября 2024, 20:34
Зеленский и Макрон раскрыли детали переговоров
Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон, фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон кратко рассказали о содержании их переговоров в Елисейском дворце 10 октября. Лидеры вышли к прессе с короткими комментариями около 19:00 по Киеву. Зеленский, напомним, прибыл на встречу около 16:30.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь Зеленского: "Я поделился с Эмманюэлем нашими планами - "планом победы" и другими, рассказал о ситуации на поле боя ... Перед зимой нам нужна будет ваша поддержка. Мы благодарны за все, что вы делаете для нас".

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В дальнейших комментариях он вспомнил, что поднимал вопрос о боеприпасах и о снятии ограничений для Украины на применение западного дальнобойного оружия, поскольку Украина не может полностью перекрыть потребность дронами собственного производства.

"Того, что есть, сейчас недостаточно. Мы ищем финансирование на эту потребность – для внутреннего производства, и ждем также разрешения от наших партнеров", – сказал Зеленский.

Макрон со своей стороны детализировал, что украинский президент раскрыл ему детали "плана победы". "Это был для нас важный этап, возможность поговорить о следующих неделях и месяцах, работе и военного, и дипломатического характера.

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На уточняющие вопросы Макрон сказал, что масштабы помощи Франции по предоставлению оружия и в подготовке украинских военных остаются такими же, как и в предыдущие месяцы.

Напомним:

  • Накануне, 9 октября, Макрон в сопровождении французского и украинского министров обороны посетил украинских военных 155-й бригады, которые проходят обучение в регионе Гранд Эст на востоке Франции, и пожелал им успеха.
  • Зеленский прибыл во Францию из Лондона, где имел многочасовой разговор с премьером Великобритании Киром Стармером о "плане победы". Президент также встретился в Лондоне с генсеком НАТО Марком Рютте.
  • По данным немецких СМИ, в пятницу президента Украины ждут в Берлине, где он проведет переговоры с канцлером Олафом Шольцом и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

ЗеленскийМакрон
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