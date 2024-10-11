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Маск презентовал роботакси под названием Cybercabs

Станислав ПогориловПятница, 11 октября 2024, 07:12
Маск презентовал роботакси под названием Cybercabs
Фото: скриншот

Tesla CEO и владелец соцсети Х Илон Маск представил давно обещанное роботакси с двумя дверями в форме крыла чайки без руля и педалей на громком мероприятии, проложив путь к тому, что, по его словам, будет способствовать долгосрочному росту производителя электромобилей.

Источник: Reuters, Tesla

Детали: Маск, прибывший на сцену на одном из роботакси под названием Cybercab, заявил, что производство начнется в 2026 году, и транспортные средства будут доступны для клиентов по цене менее $30 000. По его словам, они будут стоить 20 центов за милю пробега.

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"Подавляющее большинство времени автомобили просто ничего не делают. Но если они будут автономными, их можно будет использовать в пять раз больше, возможно, в 10 раз больше", - сказал он со сцены.

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Энтузиазм вокруг этого события демонстрируется в социальных сетях, где публикуются скриншоты приглашений и предположения о том, что может быть раскрыто. Но инвесторы и аналитики отмечают проблемы с технологией и сдерживают свои ожидания.

Маск планирует запустить парк самоуправляемых такси Tesla под названием Cybercabs, которые пассажиры смогут вызывать через приложение. Частные владельцы Tesla также смогут зарабатывать на приложении, указывая свои автомобили как роботакси.

Мероприятие в четверг на студии Warner Bros вблизи Лос-Анджелеса, штат Калифорния, называется "Мы, робот" - очевидный намек на научно-фантастические рассказы "Я, робот" американского писателя Айзека Азимова, но также перекликается с настаиванием Маска на том, что о Tesla "следует думать как о компании, занимающейся робототехникой с искусственным интеллектом", а не как об автопроизводителе.

Маскавто
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