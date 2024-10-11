ЕС отложил внедрение системы биометрического контроля на границах

Европейский Союз откладывает введение новой биометрической системы контроля въезда для граждан стран, не являющихся членами ЕС, это должно было произойти 10 ноября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Как заявила комиссар ЕС по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон, система не заработает 10 ноября, как планировалось.

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"10 ноября больше не обсуждается", - заявила Йоханссон. Она сказала, что нового графика нет, но рассматривается возможность поэтапного введения.

Система въезда/выезда (EES) должна создать цифровую запись, связывающую проездной документ с биометрическими данными, подтверждающими личность, устраняя необходимость ручного проставления печатей в паспортах на внешней границе ЕС.

Это потребует от граждан стран, не являющихся членами ЕС, прибывающих в Шенгенскую зону свободного передвижения, регистрации отпечатков пальцев, сканирования лица и ответов на вопросы относительно их пребывания.

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Но представитель министерства внутренних дел Германии заявил, что три страны, на которые приходится 40% пассажиропотока, не готовы к внедрению EES, поскольку "необходимая стабильность и функциональность центральной системы EES, которую должно обеспечить агентство ЕС EU-Lisa, еще не достигнута".

EU-Lisa – это агентство, ответственное за внедрение крупномасштабных ИТ-систем в ЕС.

Французское министерство внутренних дел заявило, что, хотя Франция убеждена в полезности EES, ее внедрение должно быть должным образом подготовлено.

Введение системы отложили уже в третий раз. Ее должны были ввести летом прошлого года, но Франция выразила обеспокоенность, что это будет иметь негативное влияние на проведение чемпионата мира по регби осенью прошлого года и Олимпийских игр летом этого года. Его перенесли на 6 октября этого года, а затем снова отложили до ноября на фоне опасений относительно срыва поездок в ЕС в школьный сезон.

Ранее пресс-секретарь Еврокомиссии проинформировала, что к весне 2025 года в ЕС планируют также ввести в действие систему ETIAS (European Travel Information and Authorisation System), что приведет к обязанности путешественников из безвизовых стран платить сбор в 7 евро раз в три года для авторизации своих поездок. Однако в связи с отложением EES введение ETIAS также откладывается на неопределенный срок.