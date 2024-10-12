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США ввели санкции против Ирана из-за его нападения на Израиль

Ирина БалачукСуббота, 12 октября 2024, 03:27
США ввели санкции против Ирана из-за его нападения на Израиль
Фото с ukrinform.ua

Министерство финансов США расширило целевые санкции против нефтяного и нефтехимического секторов Ирана в ответ на его нападение на Израиль 1 октября.

Источник: сайт Минфина США

Дословно из сообщения: "Соединенные Штаты расширяют санкции против нефтяного и нефтехимического секторов Ирана в ответ на нападение Ирана на Израиль 1 октября, второе прямое нападение на Израиль в этом году. Эти действия усиливают финансовое давление на Иран, ограничивая возможности режима получать критически важные доходы от продажи энергоносителей для подрыва стабильности в регионе и нападения на партнеров и союзников США".

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Детали: Согласно этому решению, Министерство финансов США может наложить санкции на любое лицо, которое работает в нефтяном и нефтехимическом секторах иранской экономики.

На данный момент санкции коснулись 16 юридических лиц в различных юрисдикциях и 23 танкеров, которые принимали "участие в поставках иранской нефти и нефтехимических продуктов". 

Предыстория:

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СШАИрансанкцииИзраиль
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