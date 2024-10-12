Оккупанты убили и ранили 11 гражданских только в Донецкой области
Суббота, 12 октября 2024, 08:24
За сутки 11 октября россияне убили и ранили 11 гражданских в Донецкой области.
Источник: Донецкая ОВА
Детали: Известно, что за 11 октября россияне убили 3 жителей Донецкой области: двух в Богоявленке и одного в Иванополье.
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Еще 8 человек в области за сутки получили ранения.
В частности, по двое раненых в Часовом Яру и Ясной Поляне, по одному - в Константиновке, Мирнограде, Большой Новоселке и в Плещеевке.