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Оккупанты убили и ранили 11 гражданских только в Донецкой области

Роман ПетренкоСуббота, 12 октября 2024, 08:24
Оккупанты убили и ранили 11 гражданских только в Донецкой области
фото: донецка ова

За сутки 11 октября россияне убили и ранили 11 гражданских в Донецкой области.

Источник: Донецкая ОВА

Детали: Известно, что за 11 октября россияне убили 3 жителей Донецкой области: двух в Богоявленке и одного в Иванополье.

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Еще 8 человек в области за сутки получили ранения.

В частности, по двое раненых в Часовом Яру и Ясной Поляне, по одному - в Константиновке, Мирнограде, Большой Новоселке и в Плещеевке.

Донецкая область
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