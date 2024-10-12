Спикер Джонсон: Не имею желания дальше финансировать Украину

Спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон выразил надежду, что на президентских выборах победит Дональд Трамп, который "положит конец" войне в Украине, поэтому одобрение дальнейшей помощи ей не потребуется.

Источник: Джонсон в интервью Punchbowl News, "Европейская правда"

Детали: На вопрос о возможности одобрения дальнейшей поддержки Украины в Конгрессе Джонсон сказал, что "не имеет желания дальше финансировать Украину, и надеюсь, что в этом нет необходимости".

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"Если (на выборах. – ред.) победит Трамп, то, я верю, он действительно сможет положить конец этому конфликту. Я действительно верю в это. Я думаю, что он позвонит Путину и скажет ему: хватит", – добавил спикер Палаты представителей.

Он также сказал, что в случае победы Камалы Харрис война в Украине не закончится, и назвал это "отчаянным и опасным сценарием".

Майк Джонсон, как известно, долгое время тормозил принятие пакета с помощью Украине и союзникам США в начале года на общую сумму 61 миллиард долларов, но в конце концов предложил свой подобный законопроект, одобренный в апреле.

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Ситуация в американском Конгрессе может измениться в пользу республиканцев после выборов в ноябре 2024-го, что может внести еще больше неопределенности в дальнейшее одобрение финансирования Украины.

Республиканский кандидат в президенты Трамп неоднократно обещал завершить войну в Украине еще до того, как примет присягу, и пугал "Третьей мировой войной " в случае победы оппонентки Харрис.