СМИ: В Германии проверяют участие военных в соревнованиях с армией РФ
Минобороны Германии проверяет информацию, что солдаты страны могли участвовать в соревнованиях, где также присутствовала российская армия.
Источник: Bild, "Европейская правда"
Детали: Как рассказало издание, в конце февраля 2024 года в Бангладеш состоялись соревнования по стрельбе из лука, которые организовала Международная военно-спортивная ассоциация (CISM).
На снимке заметили российских военных, которые стоят рядом с главой немецкой делегации подполковником Кристианом Лютцкендорфом.
Как отметили журналисты, Литва резко раскритиковала действия Минобороны Германии, а сама страна, как известно, с 2022 года бойкотирует соревнования, где участвуют россияне.
Представитель департамента Гибридных угроз Минобороны Литвы считает, что своим участием в соревнованиях РФ добивается международного признания на фоне санкций.
"Непостижимо, что Германия и другие страны на третьем году войны все еще действуют так, будто агрессивной войны России против наших восточных соседей не существует", – заявил представитель Литвы.
В Минобороны Германии в комментарии изданию Bild заявили, что провели беседу с ответственными людьми и вынесли предупреждение немецким военным. Как отметили, участникам соревнований дали понять, что такие фото "неприемлемы".
Однако журналисты провели исследование и обнаружили, что немецкие солдаты приняли участие еще в двух мероприятиях вместе с россиянами: на 79 генассамблее CISM в мае 2024 года в Танзании и чемпионате организации по баскетболу в июне в Сербии.
Были опубликованы соответствующие фото, где видно немецких солдат.
Издание подало запрос в Минобороны Германии, в котором ответили, что еще летом начали проверку участия немецких солдат в соревнованиях вместе с российскими и белорусскими военными.
Бундесвер пообещал, что если факт подтвердят, то участие будет "принципиально отменено".
Заметим, что российских и белорусских спортсменов не допускают к международным соревнованиям, если они поддерживают войну РФ против Украины. Однако на некоторых соревнованиях им разрешено участие под нейтральным флагом.
Напомним, недавно сообщалось, что несмотря на санкции, в 2023 году немецкие компании могли поставить в Россию более 300 грузов, которые могли быть использованы для производства деталей транспортных средств или боеприпасов.