Взыскание имущества: в Минюсте объяснили, что будет в случае неуплаты штрафа от ТЦК

До конца 2024 года правительство планирует направить военнообязанным 900 тысяч повесток. Если повестка будет возвращаться неврученной, на уклониста должен накладываться штраф от 17 тысяч грн до 25,5 тысяч грн, в случае неуплаты которого, будут открываться исполнительные производства с целью взыскания со счетов.

Источник: Судебно-юридическая газета со ссылкой на разъяснения Минюста

Детали: Изменениями в правила почтовой связи Кабмин определил, что на то, чтобы забрать повестку с почты будет предоставлено 3 дня (если она не вручена лично). После возвращения повестки неврученной и проставления соответствующей отметки по почте ТЦК сможет начать процедуру наложения штрафа.

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Таким образом, эти штрафы будут, по сути, "заочными", отмечают в газете. При этом постановление ТЦК является исполнительным документом. То есть, в случае, если добровольно штраф, который составляет от 17 тысяч грн до 25,5 тысяч грн, уплачен не будет, на уклонистов могут открыть исполнительные производства и начать взыскание со счетов.

"Судебно-юридическая газета" обратилась к правительству с запросом о том, сколько таких исполнительных производств уже начато и сколько взыскано средств в бюджет. Ранее издание публиковало ответ Минфина, что отдельно учет поступлений от уплаты штрафов по постановлениям ТЦК не ведется.

В свою очередь, как отметили в Минюсте, в соответствии со статьей 308 Кодекса об административных правонарушениях в случае неуплаты правонарушителем штрафа в срок, установленный ч. 1 статьи 307 настоящего Кодекса, постановление о наложении штрафа направляется для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы (ГИС) по месту жительства нарушителя, работы или по местонахождению его имущества в порядке, установленном законом.

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Согласно КУоАП штраф должен быть уплачен не позднее чем через 15 дней со дня вручения постановления о наложении штрафа, а в случае обжалования такого постановления - не позднее чем через 15 дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения.

В случае неуплаты должником штрафа государственным исполнителем принимаются меры принудительного исполнения решений путем обращения взыскания на средства и имущество должника.

Согласно действующему законодательству, обращение взыскания на имущество должника заключается в его аресте, изъятии (списании средств со счетов) и принудительной реализации (предъявлении электронных денег к погашению в обмен на средства, которые перечисляются на соответствующий счет органа государственной исполнительной службы).

Взыскание по исполнительным документам обращается в первую очередь на средства должника в национальной и иностранной валютах, другие ценности, в том числе на средства на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях.

В случае отсутствия у должника средств и других ценностей, достаточных для удовлетворения требований взыскателя, взыскание безотлагательно обращается также на принадлежащее должнику другое имущество, кроме имущества, на которое по закону не может быть наложено взыскание.

"Также следует отметить, что в случае если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы, обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, не осуществляется. В таком случае исполнитель обязан принять меры для исполнения решения за счет другого имущества должника (часть седьмая статьи 48 Закона)" - (То есть, если сумма составляет менее 160 тысяч грн, то забрать единственное жилье у уклониста не получится - ред.).

Что предшествовало: На заседании 24 сентября Кабинет министров выделил 71 миллион 820 тысяч гривен на централизованную печать 900 тысяч повесток до конца 2024 года.