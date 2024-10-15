Россияне запустили несколько групп ударных БпЛА в Украину: работает ПВО
Вечером 15 октября российские войска запустили на территорию Украины ударные беспилотники.
Источник: Воздушные силы, Киевская ОВА
Детали: В 19:22 для Сумской и Харьковской областей сообщили об угрозе применения ударных БпЛА.
В 19:43 стало известно о беспилотниках в районе Сум и с юга Сумщины на юго-западное направление на Полтавщину и дроны с запада Харьковщины курсом юго-западным на Полтавщину.
В 19:45 сообщили об угрозе применения ударных БпЛА для Полтавской области.
В 19:50 об угрозе БпЛА сообщили для Черниговской области.
В 20:34 военные предупредили о:
- БпЛА на Сумщине курсом юго-западным направление на Полтавщину;
- БпЛА на Полтавщине курсом юго-западным на Киевскую и Черкасскую области;
- БпЛА на Черниговщине курсом юго-западным курсом на Киевскую область;
- угрозе применения ударных БпЛА для Киевской и Черкасской областей.
В 20:54 сообщили о:
- БпЛА на юге Сумщины курсом юго-западным направление на Полтавщину и Черниговщину;
- БпЛА на Полтавщине курсом южным;
- БпЛА на Черниговщине курсом юго-западным на Киевщину;
- БпЛА в Киевской и Черкасской области курсом юго-западным.
В 21:00 сообщили об угрозе применения ударных БпЛА в Херсонской и Николаевской областях.
В 21:15 стало известно о беспилотниках на Полтавщине в районе Полтавы и Кременчуга, возможна работа ПВО. Также об угрозе применения ударных БпЛА на Кировоградщине.
В 21:38 появилась угроза для Одесской области.
В 21:54 появилась информация о:
- БпЛА на юге Сумщины курсом юго-западным направление на Полтавщину;
- БпЛА на Полтавщине курсом юго-западным направлением на Полтавщину;
- БпЛА в центре Черниговщины курсом юго-западным на Киевщину;
- БпЛА в Одесской области в районе Затоки и на подлете к Одессе;
- БпЛА на Николаевщине курсом на запад.
В 21:51 Киевская ОВА сообщила, что силы ПВО работают по БпЛА.
В 22:33 появилось обновление о движении беспилотников:
- на юге Сумщины курсом юго-западным направление на Полтавщину;
- на Полтавщине курсом юго-западным;
- на Черниговщине курсом западным;
- в Киевской и Черкасской областях курсом юго-западным;
- в Одесской области в направлении Винницкой области;
- на Николаевщине курсом на запад.
В 22:36 воздушную тревогу объявили в Киеве.
В 22:48 городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о вражеских БпЛА над Троещиной. Могут работать силы ПВО.
В 23:01 сообщили об ударных беспилотниках:
- на юге Сумщины - курсом на юг, направление на Полтавщину;
- на Полтавщине - курсом юго-западным;
- на Черниговщине - курсом западным;
- на Киевщине - курсом юго-западным;
- в Винницкой и Житомирской областях - курсом западным;
- в Одесской области - в направлении Винницкой области;
- на Николаевщине - курсом на север, один из них пересекает границу Кировоградской области;
- в районе Запорожья - в направлении Днепра.
В 23:41 стало известно о:
- беспилотниках на Сумщине курсом на юг направление на Полтавщину и Черниговщину!
- беспилотниках на Полтавщине курсом север и на запад.
- беспилотниках на Черниговщине курсом южным на Полтавщину.
- беспилотниках на Киевщине курсом юго-западным.
- беспилотниках в Винницкой области курсом западным.
- беспилотниках на Днепропетровщине в направлении севера.
- беспилотниках на Николаевщине один курсом на запад, другой на юг.
В 00.01 Воздушные силы сделали обновление по "Шахедам":
- БпЛА на Днепропетровщине! Курсом на север.
- БпЛА в Николаевской и Одесской областях. Курс - западный.
- БПЛА в Винницкой области. Движение в направлении Хмельницкой области.
- "Шахеды" на Киевщине. курсом: один на юг, один на запад на Житомирщину, один в направлении Киева.
- БпЛА на Сумщине. Курс юго-западный.
- БпЛА на Полтавщине. Движение в направлении юга.
В 00:12 угроза применения ударных БпЛА возникла в Черновицкой области.
В 00.20 угроза применения ударных БпЛА возникла в Хмельницкой области.