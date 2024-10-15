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Трамп не опроверг, что говорил с Путиным в 2021 году

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 15 октября 2024, 21:29
Трамп не опроверг, что говорил с Путиным в 2021 году
Трамп и Путин. Фото - Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп отказался подтверждать или опровергать информацию о телефонных звонках с Владимиром Путиным после того, как покинул Белый дом в 2021 году.

Источник: Трамп сказал в выступлении на Чикагском экономическом форуме во вторник, 15 октября, сообщает "Европейская правда"

Детали: Модератор задал Трампу вопрос о его якобы разговорах с Путиным после 2021 года, о которых написал редактор The Washington Post Боб Вудворд в книге "Война" со ссылкой на источник в окружении экс-президента.

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"Ну, я не комментирую это, но скажу вам так: если я это сделал, то это разумный поступок. Если я дружу с людьми, если я могу иметь отношения с людьми, это хорошо, а не плохо, с точки зрения государства", – ответил Трамп.

Далее он упомянул, что у Путина "2000 ядерных боеголовок, как и у нас" (на самом деле более 5500).

"В России никогда не было президента, которого бы так уважали, но, что более важно или менее важно, я думаю, я приехал в Россию, и люди говорили: он (Трамп. – Ред.) любит Путина, а Путин любит его", – добавил экс-президент.

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Он также заявил, что "первое, что я сделал – прекратил строительство „Северного потока-2", о котором до тех пор никто не слышал. (США при Трампе наложили санкции на оператора „Северного потока-2" в январе 2021 года в составе оборонного бюджета, для утверждения которого Конгресс преодолел вето президента).

В Белом доме ранее говорили, что информация о возможных разговорах Путина с Трампом после 2021 года вызывает "серьезное беспокойство".

ТрампПутинСША
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