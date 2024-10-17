Российские войска атакуют Украину ударными дронами
Четверг, 17 октября 2024, 23:32
Вечером 17 октября российские войска запустили ударные беспилотники на территорию Украины.
Источник: Воздушные силы
Детали: В 20:24 военные сообщили об ударных БпЛА на Сумщине в направлении Черниговщины и Полтавщины.
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В 21:08 стало известно о БПЛА:
- в восточной и центральной частях Черниговской области, курс западный;
- в северной части Сумской области, курс западный;
- в северной части Полтавской области, курс юго-западный.
В 21:26 воздушную тревогу объявили на Киевщине.
В 21:28 Воздушные силы сообщили о:
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- БпЛА с Черниговщины, курсом на Киевщину;
- БпЛА с Сумщины, курсом на Черниговщину;
- БпЛА с Полтавщины, курсом на юг.
В 22:13 стало известно о:
- БпЛА с Сумщины, курсом на юг и запад.
- БпЛА в южной и восточной частях Черниговщины, курсом на запад.
- БпЛА в северной части Киевщины, курсом на запад.
- БпЛА в восточной части Житомирщины, курсом на запад.
- БпЛА в западной части Полтавщины, курс западный.
- БпЛА в восточной части Черкасской области, курс западный.
- БпЛА на границе Полтавщины и Сумщины, курс западный.
В 22:24 сообщили о БПЛА в направлении Киева с восточного направления.
В 22:33 тревогу объявили в Киеве.
В 23:29 предупредили о:
- БпЛА в северной и южной части Сумщины, курс западный и южный.
- БпЛА на Полтавщине, курс южный.
- БпЛА на Черниговщине, курс западный.
- БпЛА в северной и южной частях Киевщины, курс западный
- БпЛА в западной части Черкасской области, курс западный.
- БпЛА в южной части Житомирщины, курс западный.
- БпЛА в западной части Житомирщины, курс юго-западный.
- БпЛА на Ровенщине, курс западный.