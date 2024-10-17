Российские войска атакуют Украину ударными дронами

Вечером 17 октября российские войска запустили ударные беспилотники на территорию Украины.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 20:24 военные сообщили об ударных БпЛА на Сумщине в направлении Черниговщины и Полтавщины.

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В 21:08 стало известно о БПЛА:

в восточной и центральной частях Черниговской области, курс западный;

в северной части Сумской области, курс западный;

в северной части Полтавской области, курс юго-западный.

В 21:26 воздушную тревогу объявили на Киевщине.

В 21:28 Воздушные силы сообщили о:

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БпЛА с Черниговщины, курсом на Киевщину;

БпЛА с Сумщины, курсом на Черниговщину;

БпЛА с Полтавщины, курсом на юг.

В 22:13 стало известно о:

БпЛА с Сумщины, курсом на юг и запад.

БпЛА в южной и восточной частях Черниговщины, курсом на запад.

БпЛА в северной части Киевщины, курсом на запад.

БпЛА в восточной части Житомирщины, курсом на запад.

БпЛА в западной части Полтавщины, курс западный.

БпЛА в восточной части Черкасской области, курс западный.

БпЛА на границе Полтавщины и Сумщины, курс западный.

В 22:24 сообщили о БПЛА в направлении Киева с восточного направления.

В 22:33 тревогу объявили в Киеве.

В 23:29 предупредили о: