Генштаб обновил данные о потерях РФ: минус 1 530 солдат и 51 ББМ за сутки
Пятница, 18 октября 2024, 07:42
Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 530 российских оккупантов, сожгли 13 танков, 23 артиллерийских систем и 51 ББМ.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 18.10.24 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около 675 800 (+1 530) человек,
- танков – 9 027 (+13) ед,
- боевых бронированных машин – 18 053 (+51) ед,
- артиллерийских систем – 19 533 (+23) ед,
- РСЗО – 1 232 (+0) ед,
- средств ПВО – 978 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17 152 (+48) ед,
- крылатых ракет – 2 620 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 26 908 (+93) ед,
- специальной техники – 3 448 (+2) ед.
Данные уточняются.