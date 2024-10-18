Зеленский: Делегация США приедет в Украину для обсуждения Плана победы
Представители Белого дома могут в ближайшее время приехать в Украину с обратной связью относительно представленного Владимиром Зеленским Плана победы.
Источник: Зеленский в интервью в эфире телемарафона, пишет "Европейская правда"
Детали: Зеленский напомнил, что первым представил "план победы" президенту США Джо Байдену во время визита в конце сентября, и "фидбек был почти сразу".
"Наша команда поехала туда с начальником Генштаба Брагилевичем, а также вице-премьером Стефанишиной. Работали над вопросами по НАТО и приглашением в НАТО, а также над пунктом по усилению нашей армии сейчас", – добавил глава государства.
"Относительно фидбека: я жду команду Белого дома в Украине. Я жду, и в ближайшее время она будет здесь с теми или иными ответами", – анонсировал президент.
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский представил свой План победы, который состоит из пяти пунктов. Первый предусматривает безотлагательное приглашение Украины в НАТО.
- Ранее в Белом доме, комментируя План победы Владимира Зеленского, заявили, что в НАТО нет консенсуса относительно вступления Украины в Альянс.
- Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что для членства Украины в НАТО необходимо провести соответствующие реформы и выполнить условия безопасности.