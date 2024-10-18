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Зеленский: Делегация США приедет в Украину для обсуждения Плана победы

"Украинская правда", Олег ПавлюкПятница, 18 октября 2024, 17:39
Зеленский: Делегация США приедет в Украину для обсуждения Плана победы
Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Представители Белого дома могут в ближайшее время приехать в Украину с обратной связью относительно представленного Владимиром Зеленским Плана победы.

Источник: Зеленский в интервью в эфире телемарафона, пишет "Европейская правда"

Детали: Зеленский напомнил, что первым представил "план победы" президенту США Джо Байдену во время визита в конце сентября, и "фидбек был почти сразу".

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"Наша команда поехала туда с начальником Генштаба Брагилевичем, а также вице-премьером Стефанишиной. Работали над вопросами по НАТО и приглашением в НАТО, а также над пунктом по усилению нашей армии сейчас", – добавил глава государства.

"Относительно фидбека: я жду команду Белого дома в Украине. Я жду, и в ближайшее время она будет здесь с теми или иными ответами", – анонсировал президент.

Предыстория:

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План победыЗеленский
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