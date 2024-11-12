Financial Times: Трампа заинтересовали два пункты из Плана победы Зеленского

По данным британского издания Financial Times, Дональд Трамп, победивший на выборах президента США, во время встречи с главой украинского государства Владимиром Зеленским в сентябре 2024 года проявил заинтересованность к двум пунктам его Плана победы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на FT

Детали: Сообщается, что союзники Украины в Европе и США, включая влиятельных республиканцев, предоставили советы относительно того, как лучше сформулировать предложения, которые бы стимулировали тесное сотрудничество с Киевом, а не прекращали критически важную помощь стране, утверждают украинские и европейские чиновники.

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Две из этих идей были изложены в Плане победы Владимира Зеленского, который, по словам людей, участвовавших в его разработке, был ориентирован именно на Трампа. Позже эти предложения были представлены Трампу, когда украинский президент встретился с ним в Нью-Йорке в сентябре.

Одно из них предусматривало замену части американских войск, дислоцированных в Европе, украинскими войсками после войны.

Другая – впервые разработанная сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, союзником Трампа, по словам людей, участвовавших в разработке Плана победы Зеленского, – предлагает поделиться критически важными природными ресурсами Украины с западными партнерами.

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Трамп был "заинтересован" этими двумя пунктами, по словам лица, информированного о встрече.

Отдельно лидеры бизнеса в Украине также ведут переговоры с правительством о том, чтобы предложить Трампу полномочия "инвестиционного скрининга", что позволит ему фактически выбирать, кто может вести бизнес в стране.

Один человек, участвовавший в планировании, описал эту идею как "ABC – любой, кроме Китая", что может особенно хорошо сыграть на руку Трампу. Украинские отрасли, зависимые от китайских технологий и материалов, такие как телекоммуникации, по словам собеседника, могли бы переключиться на американских поставщиков и привлечь больше западных инвестиций. Эта идея находится на ранних стадиях, но некоторые бизнес-лидеры, близкие к офису президента, считают, что она может хорошо сыграть на руку Трампу.

Западные союзники пока что довольно прохладно отреагировали на План победы, особенно на призыв официально пригласить Киев к вступлению в НАТО и предоставить ему более современное вооружение.

Что предшествовало: На прошлой неделе Зеленский заявил, что имел "замечательный" первый телефонный разговор с Трампом после его переизбрания. Но Киев и его союзники опасаются, что США могут свернуть свою военную поддержку после того, как республиканец вступит в должность в январе.

В частности, в Киеве считают, что с победой Дональда Трампа на выборах в США шансы приглашения Украины в НАТО снизились.