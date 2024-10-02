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МИД: Украина эвакуировала из Ливана более 130 своих граждан и 45 иностранцев

Ольга ГлущенкоСреда, 2 октября 2024, 02:30
МИД: Украина эвакуировала из Ливана более 130 своих граждан и 45 иностранцев
фото: МИД Украины

Министерство иностранных дел и Главное управление разведки Министерства обороны эвакуировали 179 человек из Ливана, среди которых 134 гражданина Украины.

Источник: МИД в Telegram

Детали: В МИД отметили, что вместе с ГУР "успешно осуществили очередную операцию по эвакуации граждан, которые находились в Ливане".

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Всего эвакуировали 179 человек, в том числе 134 гражданина Украины.

Среди украинцев - 112 взрослых и 22 ребенка.

Кроме того, были эвакуированы 45 человек: граждан Польши, Чехии, Литвы, Молдовы, Бразилии и Ливана.

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А еще - двух собак и кота.

Дословно МИД: "Эта операция стала частью более широких усилий по возвращению украинских граждан из-за ухудшения безопасности и экономической ситуации в регионе. В рамках трех эвакуационных миссий из Ливана было эвакуировано 234 человека, в том числе 189 граждан Украины и 45 иностранцев.

Выражаем благодарность Польше и авиакомпании SkyUp за содействие в проведении эвакуации".

Напомним: Иран 1 октября выпустил по Израилю 180 баллистических ракет.

Министерство обороны США назвало ракетную атаку Ирана на Израиль вдвое масштабнее предыдущей и не исключило вероятности нового удара.

ЛиванэвакуацияМИДГУР
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