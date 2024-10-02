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Утром "Шахеды" атаковали порты Одесчины: вспыхнул пожар, поврежден пункт пропуска, есть раненые

Станислав ПогориловСреда, 2 октября 2024, 09:59
Утром Шахеды атаковали порты Одесчины: вспыхнул пожар, поврежден пункт пропуска, есть раненые
Фото: ГСЧС

На рассвете, 2 октября российские войска атаковали ударными беспилотниками портовую и пограничную инфраструктуру в Измаильском районе Одесской области, в результате чего возник пожар, который ликвидировали пожарные, поврежден пункт пропуска "Орловка", также ранены двое водителей, один из которых гражданин Турции.

Источник: ГСЧС, глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь: "Целью россиян была припортовая и пограничная инфраструктура. Двое мужчин, водители грузовиков, получили ранения. Один из них - гражданин Турции".

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Детали: Глава ОВА сообщил, что пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести в больнице, им оказывают всю необходимую помощь.

 

Также в результате атаки вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали пожарные ГСЧС.

 

Кипер напомнил, что из-за обстрела в пункте пропуска "Орловка" временно приостановлены пропускные операции.

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"Россияне умышленно обстреляли пункт пропуска, усложняя пересечение границы для обычных людей. Это террор против гражданского населения", - отметил глава ОВА.

Что предшествовало

  • В ночь на 2 октября российские войска атаковали Украину 32-мя ударными БпЛА типа "Shahed", ПВО сбила 11 вражеских беспилотников в Кировоградской, Одесской и Сумской областях.
  • Перед этим Государственная таможенная служба сообщала, что после ночной атаки россиян паромный пункт пропуска "Орловка" в Ренийском районе Одесской области на Дунае временно приостановил пропускные операции.

Одесская областьбеспилотникижертвыШахед
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