Утром "Шахеды" атаковали порты Одесчины: вспыхнул пожар, поврежден пункт пропуска, есть раненые
На рассвете, 2 октября российские войска атаковали ударными беспилотниками портовую и пограничную инфраструктуру в Измаильском районе Одесской области, в результате чего возник пожар, который ликвидировали пожарные, поврежден пункт пропуска "Орловка", также ранены двое водителей, один из которых гражданин Турции.
Источник: ГСЧС, глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram
Прямая речь: "Целью россиян была припортовая и пограничная инфраструктура. Двое мужчин, водители грузовиков, получили ранения. Один из них - гражданин Турции".
Детали: Глава ОВА сообщил, что пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести в больнице, им оказывают всю необходимую помощь.
Также в результате атаки вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали пожарные ГСЧС.
Кипер напомнил, что из-за обстрела в пункте пропуска "Орловка" временно приостановлены пропускные операции.
"Россияне умышленно обстреляли пункт пропуска, усложняя пересечение границы для обычных людей. Это террор против гражданского населения", - отметил глава ОВА.
Что предшествовало:
- В ночь на 2 октября российские войска атаковали Украину 32-мя ударными БпЛА типа "Shahed", ПВО сбила 11 вражеских беспилотников в Кировоградской, Одесской и Сумской областях.
- Перед этим Государственная таможенная служба сообщала, что после ночной атаки россиян паромный пункт пропуска "Орловка" в Ренийском районе Одесской области на Дунае временно приостановил пропускные операции.