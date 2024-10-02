Во время теракта в Тель-Авиве ранили украинку – посол

В результате стрельбы и поножовщины в Тель-Авиве (Израиль) погибли семь человек, еще 16 получили ранения, среди них есть гражданка Украины.

Источник: посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона единых новостей, передает "Укринформ"

Прямая речь: "К сожалению, стало известно сегодня, что среди жертв теракта в Яффо, который состоялся вчера перед атакой Ирана, – 7 погибших и 16 раненых, и среди раненых одна гражданка имеет двойное гражданство, то есть имеет украинский паспорт. Нам полиция предоставила информацию сегодня утром".

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Детали: Он добавил, что по предварительной информации, жизни пострадавшей ничего не угрожает. Консул посетит ее в среду или четверг.

Посол Украины также сообщил, что сейчас на консульском учете в Израиле находится около 15 тысяч украинцев, но фактически их гораздо больше.

Что предшествовало: 1 октября вечером двое мужчин открыли стрельбу и нанесли ножевые ранения людям в поезде и на прилегающей улице в районе Яффа на юге Тель-Авива. После этого нападавшие были "нейтрализованы".