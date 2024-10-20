Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне запустили ударные БпЛА с севера и юга

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 октября 2024, 23:56
Россияне запустили ударные БпЛА с севера и юга
иллюстрация Getty Images

В воскресенье вечером зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников с северного и южного направлений.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: После 21 часа на Сумщине, а затем на Черниговщине была объявлена угроза ударных БПЛА.

Реклама:

В 21:31 Воздушные силы сообщили о движении вражеского БПЛА с Сумщины на Черниговщину.

В 21:50 появилось предупреждение о движении вражеского БпЛА с Сумщины на Полтавщину.

В 21:51 Воздушные силы сообщили о вражеских беспилотниках и на юге: группа БпЛА из акватории Черного моря в направлении юга Одесской области.

РЕКЛАМА:

По состоянию на 22:21:

  • БПЛА через Сумщину на Черниговщину и Полтавщину.
  • Группа БПЛА на севере Черниговщины курсом на юг.
  • Несколько групп БПЛА в Одесской области (Белгород-Днестровский район, Черноморск, Одесса).

В 22:26 Воздушные силы предупредили о движении БПЛА в направлении Чернигова.

По состоянию на 22:55:

  • БПЛА по Черниговщине курсом на Киевщину.
  • Несколько групп БПЛА через Сумщину на Черниговщину и Полтавщину.
  • Группа БпЛА в Одесской области курсом на Виннитчину.
  • Несколько групп БПЛА в Херсонской области курсом на Николаевщину.

По состоянию на 23:12:

  • Группа БПЛА на севере Киевщины курсом на запад.
  • Несколько групп БПЛА через Сумщину на Черниговщину и Полтавщину.
  • Группа БпЛА из Одесщины Винницкой области.
  • Несколько групп БПЛА в Херсонской и Николаевской областях в северо-западном направлении.

По состоянию на 23:29:

  • Группа БпЛА на севере Житомирщины, курс - западный.
  • БпЛА курсом на Чернигов, несколько БпЛА - в юго-западном направлении.
  • Несколько групп БпЛА через Сумскую область на Черниговщину и Полтавщину.
  • Несколько групп БпЛА на севере Полтавщины в юго-западном направлении.
  • Группа БпЛА на юге Винницкой области в северо-западном направлении.
  • Несколько групп БпЛА на Херсонщине и Николаевщине в северо-западном направлении.
  • Группа БпЛА на севере Киевской области курсом на Житомирщину.

По состоянию на 23:55:

  • БпЛА с Черниговщины на Киевщину (Бориспольский район).
  • Несколько групп БпЛА на севере Житомирщины курсом на Ровенщину.
  • Несколько групп БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении.
  • Несколько групп БпЛА через Сумскую область на Черниговщину и Полтавщину.
  • Несколько групп БпЛА на Полтавщине курсом на Черкасскую область.
  • Группа БпЛА на юге Винницкой области курсом на Хмельнитчину.
  • Несколько групп БпЛА на Херсонщине и Николаевщине в северо-западном направлении.

В 00:40 военные обновили движение ударных БпЛА:

  • Несколько групп БпЛА с Черниговщины и Полтавщины на Киевщину (Бориспольский район).
  • БпЛА на Житомирщине, курс - западный.
  • Несколько групп БпЛА в Черкасской области, курс - юго-западный.
  • Несколько групп БпЛА с Сумщины на Черниговщину.
  • Группа БпЛА на Николаевщине, курс - северо-западный.
  • БпЛА с Полтавщины на Кировоградщину.

В 00:48 воздушники попросили жителей Киева находиться в укрытиях. Еще один ударный БпЛА через Борисполь направляется в направлении Киева!

беспилотникиШахед
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нардепы проголосовали за отставку Костина

Рада приняла закон об усовершенствовании работы МСЭК: что изменится

фотоВ одесском МСЭК вскрыли схему заработка на лжеинвалидности: поймали нескольких уклонистов

СМИ раскрыли тайную часть Плана победы: Зеленский просит у США "Томагавки"

Уже 13-е голосование: Рада дала добро на продление мобилизации и военного положения

Переброска военных КНДР в РФ: Украина и Южная Корея усилят обмен разведданными

Все новости...
беспилотники
СМИ: Украина разработала беспилотник для перехвата "Шахедов"
В Беларусь ночью залетело не менее трех "Шахедов", один из них был сбит – аналитики
Украина ударила, кроме завода, еще по аэродрому в Липецке - Генштаб
Последние новости
17:20
Климатические изменения стали причиной большей части смертей в Европе летом 2022 года – исследование
17:08
Норвегия дала почти 120 млн евро на новый Patriot для Румынии вместо переданного Украине
17:04
Путин заявляет, что его ядерные силы почти стопроцентно современные
16:55
Государственная программа протезирования: сколько человек получили протезы в 2024 году и планируют изменить вскоре
16:47
Суд привлек Зеленского к иску клиента "Фридом финанс" против Нацкомиссии по ценным бумагам
16:47
Google создает лоббистскую организацию, чтобы дискредитировать облачный бизнес Microsoft
16:46
Рада поддержала законопроект о сделках со следствием
16:26
Правительство утвердило порядок обеспечения военнослужащих с учетом потребностей женщин и мужчин
16:20
Минфин США обнародовал правило, ограничивающее американские инвестиции в технологии Китая
16:06
ФутболЛуганская "Заря" наказала игрока за отказ продлевать контракт
Все новости...
Реклама:
Реклама: