Россияне запустили ударные БпЛА с севера и юга
В воскресенье вечером зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников с северного и южного направлений.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: После 21 часа на Сумщине, а затем на Черниговщине была объявлена угроза ударных БПЛА.
В 21:31 Воздушные силы сообщили о движении вражеского БПЛА с Сумщины на Черниговщину.
В 21:50 появилось предупреждение о движении вражеского БпЛА с Сумщины на Полтавщину.
В 21:51 Воздушные силы сообщили о вражеских беспилотниках и на юге: группа БпЛА из акватории Черного моря в направлении юга Одесской области.
По состоянию на 22:21:
- БПЛА через Сумщину на Черниговщину и Полтавщину.
- Группа БПЛА на севере Черниговщины курсом на юг.
- Несколько групп БПЛА в Одесской области (Белгород-Днестровский район, Черноморск, Одесса).
В 22:26 Воздушные силы предупредили о движении БПЛА в направлении Чернигова.
По состоянию на 22:55:
- БПЛА по Черниговщине курсом на Киевщину.
- Несколько групп БПЛА через Сумщину на Черниговщину и Полтавщину.
- Группа БпЛА в Одесской области курсом на Виннитчину.
- Несколько групп БПЛА в Херсонской области курсом на Николаевщину.
По состоянию на 23:12:
- Группа БПЛА на севере Киевщины курсом на запад.
- Несколько групп БПЛА через Сумщину на Черниговщину и Полтавщину.
- Группа БпЛА из Одесщины Винницкой области.
- Несколько групп БПЛА в Херсонской и Николаевской областях в северо-западном направлении.
По состоянию на 23:29:
- Группа БпЛА на севере Житомирщины, курс - западный.
- БпЛА курсом на Чернигов, несколько БпЛА - в юго-западном направлении.
- Несколько групп БпЛА через Сумскую область на Черниговщину и Полтавщину.
- Несколько групп БпЛА на севере Полтавщины в юго-западном направлении.
- Группа БпЛА на юге Винницкой области в северо-западном направлении.
- Несколько групп БпЛА на Херсонщине и Николаевщине в северо-западном направлении.
- Группа БпЛА на севере Киевской области курсом на Житомирщину.
По состоянию на 23:55:
- БпЛА с Черниговщины на Киевщину (Бориспольский район).
- Несколько групп БпЛА на севере Житомирщины курсом на Ровенщину.
- Несколько групп БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении.
- Несколько групп БпЛА через Сумскую область на Черниговщину и Полтавщину.
- Несколько групп БпЛА на Полтавщине курсом на Черкасскую область.
- Группа БпЛА на юге Винницкой области курсом на Хмельнитчину.
- Несколько групп БпЛА на Херсонщине и Николаевщине в северо-западном направлении.
В 00:40 военные обновили движение ударных БпЛА:
- Несколько групп БпЛА с Черниговщины и Полтавщины на Киевщину (Бориспольский район).
- БпЛА на Житомирщине, курс - западный.
- Несколько групп БпЛА в Черкасской области, курс - юго-западный.
- Несколько групп БпЛА с Сумщины на Черниговщину.
- Группа БпЛА на Николаевщине, курс - северо-западный.
- БпЛА с Полтавщины на Кировоградщину.
В 00:48 воздушники попросили жителей Киева находиться в укрытиях. Еще один ударный БпЛА через Борисполь направляется в направлении Киева!