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Россияне поливают огнем Курскую область, сбросили почти 70 УАБов – Генштаб

Станислав ПогориловВторник, 22 октября 2024, 08:23
Россияне поливают огнем Курскую область, сбросили почти 70 УАБов – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки на фронте произошло 134 боевых столкновения, самые ожесточенные бои - на Покровском и Кураховском направлениях, в Курской области российские войска 260 раз обстреляли населенные пункты и сбросили 68 управляемых авиабомб.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу максимальные потери".

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Детали: На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия, всего произошло три боевых столкновения. Бои шли в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло пять вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Петропавловки, Зеленого Гая, Вишневого и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться неподалеку Грековки, Новомихайловки, Макеевки, Торского и Тернов.

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Осуществляя бомбардировки на Северском направлении, противник атаковал трижды, Верхнекаменское, Переездное и Белогоровку.

При поддержке авиации на Краматорском направлении оккупанты атаковали Часов Яр. Ситуация под контролем подразделений Сил обороны.

На Торецком направлении враг совершил три атаки неподалеку Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 46 наступательных и штурмовых действий агрессора вблизи Сухой Балки, Воздвиженки, Миролюбовки, Красного Яра, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Селидово и Михайловки. Противник активно применял авиацию.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 26 атак в районах Горняка, Новодмитровки, Максимильяновки, Георгиевки, Дальнего, Катериновки, Звездного, Острого и Антоновки.

На Времовском направлении, по уточненной информации, противник совершил 12 атак наших позиций в направлении Богоявленки, Новоукраинки и Золотого.

За минувшие сутки на Ореховском направлении украинские позиции были атакованы неподалеку Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении наши защитники отбили четыре штурма, противник успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За минувшие сутки враг нанес по Курской области 41 авиаудар, применив 68 управляемых авиабомб, к тому же совершил 260 обстрелов районов населенных пунктов.

Наши воины активно наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике.

Вооруженные силывойнаУкраинаРосcия
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