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Блинкен в Израиле имел долгий разговор с Нетаньяху

Ирина Кутелева, Евгений КизиловВторник, 22 октября 2024, 18:19
Блинкен в Израиле имел долгий разговор с Нетаньяху
фото: Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Израиль в рамках турне по Ближнему Востоку встретился с премьером страны Биньямином Нетаньяху и провел с ним длительный разговор.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN

Детали: Как указано, встреча Блинкена с Нетаньяху продолжалась более двух часов.

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Госсекретарь США и премьер Израиля встречались в узком и широком кругу более двух с половиной часов, причем большую часть времени они провели в узком кругу.

По словам журналистов, путешествующих с госсекретарем, ведущий американский дипломат сейчас встречается с ключевым союзником Нетаньяху Роном Дермером.

Блинкен, который совершает свой 11-й визит в регион с начала войны в прошлом году, прибыл в критический момент, когда Израиль планирует свой ожидаемый ответ на иранскую ракетную атаку, а переговоры о прекращении огня по войне в Ливане и Газе, похоже, зашли в тупик.

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Визит американского дипломата также приходится на время напряженных отношений между США и Израилем.

Как известно, США пригрозили остановить поставки оружия Израилю, если гуманитарная ситуация в Газе не улучшится.

Кроме того, к дальнейшему обострению отношений может привести недавняя утечка данных американской разведки о военных планах Израиля.

Сверхсекретные документы, датированные 15 и 16 октября, распространялись в интернете с пятницы и были первоначально опубликованы на платформе Telegram в аккаунте под названием Middle East Spectator.

Утечка произошла, когда Израиль завершает несколько недель подготовки к ответному удару Ирана, который атаковал Израиль залпом баллистических ракет 1 октября.

БлинкенИзраиль
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