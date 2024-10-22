Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Турция остановила экспорт военных товаров в Россию после предупреждения США – СМИ

Ирина Кутелева, Евгений КизиловВторник, 22 октября 2024, 20:51
Турция остановила экспорт военных товаров в Россию после предупреждения США – СМИ
фото: Getty Images

Турция после предупреждения от Соединенных Штатов тайно заблокировала экспорт в РФ американских товаров военного назначения.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times

Детали: Собеседники издания рассказали, что в последние недели Анкара внесла изменения в свою таможенную систему, чтобы заблокировать экспорт более четырех десятков категорий товаров американского происхождения, которые Вашингтон и его союзники считают жизненно важными для военных действий РФ в Украине.

Реклама:

По словам одного из собеседников, электронная таможенная система Турции больше не позволяет экспортерам отправлять партии боевого снаряжения, хотя ранее они могли поставляться.

Источник издания рассказал, что об ограничениях торговли, которые затрагивают гражданские компоненты, такие как микросхемы и системы дистанционного управления, которые, как считают западные союзники, используются в вооружении, не было объявлено публично из-за "политической деликатности".

Издание также напоминает, что турецкие банки резко сократили бизнес с российскими контрагентами в этом году после того, как США издали указ, грозящий санкциями против кредиторов, которые обрабатывают транзакции для военной машины Кремля.

РЕКЛАМА:

Вашингтон уже давно опасается, что Турцию используют в качестве посредника, через которого Россия получает доступ к товарам военного назначения, и это подозрение омрачает отношения между двумя странами.

Напомним, летом США предупредили Турцию о "последствиях", если страна не прекратит экспорт в Россию американского оборудования, которое можно использовать в военных целях.

Стоит отметить, что в конце прошлого года США ввели санкционный механизм против иностранных финансовых учреждений, которых обнаружат причастными к поставкам в Россию подсанкционных военных товаров.

Это существенно повлияло на денежные потоки между РФ и такими странами, как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.

ТурцияРосcияСШАэкспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Футбол"Динамо" – "Шахтер": ОНЛАЙН

Апелляционный суд в Киеве отменил архитектурный план Львова в пользу застройщика – мэр

Ермак заявил, что для начала переговоров РФ должна отойти на позиции до 24 февраля

Премьер Грузии заявил, что правительство утвердят, несмотря на протесты оппозиции

обновлено, видеоВозле Тель-Авива грузовик въехал в толпу, десятки раненых

Тысяча каждому: в Минэкономики рассказали, как будут начислять деньги

Все новости...
Турция
МИД Эстонии уволил сотрудницу из-за научной работы об "украинском национализме"
Сибига говорил с главой МИД Турции о Плане победы и возвращении пленных
Сибига посетит Турцию, в фокусе визита – оборонно-промышленное сотрудничество
Последние новости
17:51
Часы астронавта миссии "Аполлон-14" были проданы на аукционе за рекордную сумму
17:50
Футбол"Динамо" – "Шахтер": ОНЛАЙН
17:44
Выборы в Грузии: топ-парламентарии из Европы и Канады призвали ЕС не признавать их результат
17:35
видеоВо Львове нетрезвый водитель требовал у патрульных вернуть права, угрожая гранатой
17:34
Футбол"Верес" спасся от поражения в матче с "Ворсклой" в 11 туре УПЛ
17:00
За неделю Нацбанк только продавал валюту
16:47
Генштаб: ВСУ сдерживают атаки возле Селидово, россияне пытаются прорвать оборону
16:35
Полярники показали, как стая пингвинов заинтересованно рассматривает ученого
16:27
Президент Грузии готовит обращение по результатам парламентских выборов
16:17
обновленоРоссияне атаковали Херсон: за 27 октября погибли три человека
Все новости...
Реклама:
Реклама: