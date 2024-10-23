В Черкассах прогремели взрывы во время дроновой атаки
Среда, 23 октября 2024, 08:06
Утром 23 октября в Черкассах прозвучала серия взрывов, сообщают СМИ.
Источник: Общественное, глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram
Прямая речь Табурца: "Черкасская область. Черкассы. Продолжается атака вражескими дронами. Позаботьтесь о своей безопасности!".
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Детали: Общественное сообщает, что в Черкассах и области слышали взрывы.
Предыстория:
- Около полуночи 22 октября российские оккупанты запустили ударные БпЛА по Украине.