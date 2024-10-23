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В Черкассах прогремели взрывы во время дроновой атаки

Ирина БалачукСреда, 23 октября 2024, 08:06
В Черкассах прогремели взрывы во время дроновой атаки
Фото иллюстративное с ck-oda.gov.ua

Утром 23 октября в Черкассах прозвучала серия взрывов, сообщают СМИ.

Источник: Общественное, глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram

Прямая речь Табурца: "Черкасская область. Черкассы. Продолжается атака вражескими дронами. Позаботьтесь о своей безопасности!".

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Детали: Общественное сообщает, что в Черкассах и области слышали взрывы.

Предыстория:

беспилотникиЧеркассы
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