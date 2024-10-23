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Зеленский готовит еще один План: для украинцев – СМИ

Валентина РоманенкоСреда, 23 октября 2024, 13:34
Зеленский готовит еще один План: для украинцев – СМИ
Зеленский. фото ОП

Президент Владимир Зеленский поручил органам власти разработать предложения для так называемого внутреннего плана действий, который бы помог стране выстоять в условиях войны.

Источник: ВВС Украина со ссылкой на анонимных собеседников во власти

Детали: Речь идет о документе, который будет касаться внутренних решений во многих сферах - ВПК, оборона, экономика, социальная политика и другие.

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При этом такая инициатива, мол, не является альтернативой плану победы украинского президента.

По замыслу президента, он, в отличие от его Плана победы, касающегося западных партнеров, будет предусматривать шаги, которые должна выполнить сама Украина.

"Президент уже дал поручение по разработке этого плана", - сообщил источник в команде Зеленского. Его должны подготовить и представить украинцам до конца года.

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"Цель - сделать все возможное, чтобы сохранить единство и достичь результатов в различных сферах развития страны", - пояснил собеседник издания.

План победыЗеленскийвойнаУкраина
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