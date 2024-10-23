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Белый дом: КНДР отправила не менее 3000 военных в Россию

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 23 октября 2024, 22:51
Белый дом: КНДР отправила не менее 3000 военных в Россию
Джон Кирби. Фото - Getty Images

Соединенные Штаты располагают информацией о подготовке северокорейских военных на территории России, но пока неизвестно, будут ли они принимать непосредственное участие в войне против Украины.

Источник: как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге в среду, 23 октября, сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

Детали: По словам Кирби, с начала до середины октября Северная Корея отправила "не менее 3000 солдат в восточную Россию"

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"По нашим оценкам, эти военные на кораблях отправились из порта Вонсан в Северной Корее в российский Владивосток. Оттуда северокорейские военные отправились в ряд военных тренировочных центров на востоке России, где они сейчас проходят подготовку", – добавил он.

Представитель Белого дома уточнил, что пока не понятно, будут ли эти северокорейские военные принимать прямое участие в боевых действиях против Украины вместе с российскими войсками.

"Но, безусловно, такая вероятность вызывает значительное беспокойство. После завершения подготовки эти военные, возможно, отправятся на запад России, где будут воевать против украинских военных", – отметил Кирби.

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Он сказал, что США сообщили украинской стороне свое видение ситуации, а также находятся в тесной связи с союзниками, партнерами и странами региона "относительно последствий такого кардинального шага и нашей возможной реакции".

"Позвольте четко заявить: если северокорейские военные таки вступят в боевые действия, это событие покажет все большее отчаяние России в ее войне против Украины", – подчеркнул представитель Белого дома, добавив, что это „будет признаком слабости, а не силы Кремля".

Разведка Южной Кореи в среду сообщила, что Северная Корея отправила в Россию 3 тысячи военных для поддержки оккупантов на войне против Украины и также пытается изолировать семьи отобранных солдат в определенном месте, чтобы информация не распространялась.

На этом фоне Германия и Австрия вызвали северокорейских послов.

КНДРСША
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