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КНДР уже отправила в РФ 3000 военных для участия в войне с Украиной – Южная Корея

Алена МазуренкоСреда, 23 октября 2024, 14:54
КНДР уже отправила в РФ 3000 военных для участия в войне с Украиной – Южная Корея
фото: getty images

Разведка Южной Кореи сообщила, что Северная Корея отправила в Россию 3000 военных для поддержки оккупантов на войне против Украины и также пытается изолировать семьи отобранных солдат в определенном месте, чтобы информация не распространялась.

Источник: Reuters

Дословно: "Северная Корея отправила 3000 военных в Россию для поддержки ее войны против Украины, заявили в среду южнокорейские законодатели после брифинга, проведенного национальным разведывательным агентством".

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Детали: В Сеуле сообщили, что Пхеньян пообещал предоставить в общей сложности около 10 000 военнослужащих, развертывание которых, как ожидается, завершится до декабря.

Последние цифры появились после того, как Национальная разведывательная служба Сеула заявила, что в Россию кораблями прибыли около 1 500 спецназовцев: "Признаки подготовки войск на территории Северной Кореи были обнаружены в сентябре и октябре".

Москва и Пхеньян отрицают передачу оружия, но пообещали усилить военные связи, подписав на саммите в июне договор о взаимной обороне. Кремль отверг как "фейковую новость" заявление Южной Кореи об отправке войск в Северную Корею.

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Пхеньян публично не отреагировал на заявления Сеула и Киева, но тамошние власти приложили усилия, чтобы новости об отправке не распространялись.

Об этом рассказал один из южнокорейских чиновников. По его словам, "есть также признаки того, что северокорейские власти переселяют и изолируют семьи отобранных солдат в определенном месте, чтобы эффективно контролировать их и тщательно бороться со слухами".

Он также сообщил, что Россия завербовала "большое количество" переводчиков для северокорейских солдат, одновременно обучая их пользоваться военной техникой, такой как беспилотники: "Российские инструкторы оценивают, что северокорейские военные имеют отличные физические качества и моральный дух, но им не хватает понимания современных методов ведения войны, таких как атаки с использованием беспилотников".

В Сеуле считают, что Пхеньян может рассчитывать на быстрое вмешательство России в случае возникновения чрезвычайной ситуации на Корейском полуострове, а также на получение экономической помощи.

Во вторник администрация президента Южной Кореи призвала к немедленному выводу северокорейских войск с территории России, предупредив, что может рассмотреть возможность поставки летального оружия Украине, если военные связи между ними зайдут слишком далеко.

Предыстория:

  • В Министерстве обороны Южной Кореи 8 октября заявили, что Северная Корея, вероятно, направит какую-то часть своих регулярных вооруженных сил в Украину в поддержку России.
  • 13 октября Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и личный состав в военные силы, и призвал партнеров усилить поддержку Украины. 14 октября Зеленский заявил о фактическом включении в войну Северной Кореи. 17 октября президент уточнил, что Россия намерена привлечь около 10 тысяч солдат из Северной Кореи к войне против Украины.
  • 18 октября руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев сейчас проходят подготовку на востоке России. Они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября. Прибытие первых северокорейских войск на Курское направление фронта украинская разведка ожидает 23 октября.
  • Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила, что Северная Корея уже отправила 1500 спецназовцев на войну в Украине, чтобы помочь России. Они уже прибыли на территорию РФ.

КНДРЮжная КореяРосcияУкраина
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