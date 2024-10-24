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ВСУ за сутки обезвредили еще 1 240 оккупантов

Ирина БалачукЧетверг, 24 октября 2024, 07:53
ВСУ за сутки обезвредили еще 1 240 оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 240 российских захватчиков, 45 артиллерийских систем, 25 ББМ и 108 беспилотников.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 24.10.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 684 280 (+1 240) человек,
  • танков – 9 090 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 18 254 (+25) ед,
  • артиллерийских систем – 19 719 (+45) ед,
  • РСЗО – 1 236 (+2) ед,
  • средств ПВО – 981 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 17 597 (+108) ед,
  • крылатых ракет – 2 625 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 27 286 (+69) ед,
  • специальной техники – 3 513 (+4) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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