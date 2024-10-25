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Немецкий Rheinmetall передал Украине 20 БМП Marder

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоПятница, 25 октября 2024, 13:10
Немецкий Rheinmetall передал Украине 20 БМП Marder
Фото: Википедия

Немецкая компания Rheinmetall передала Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder, а поставка состоялась в конце третьего квартала 2024 года.

Источник: пресс-служба компании, "Европейская правда"

Детали: Как передает пресс-служба компании, общее количество боевых машин, отправленных в Украину по соглашению о так называемом "кольцевом обмене", достигнет около 200 единиц.

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Из них более сотни составляют модели Marder 1A3.

Эти боевые машины, направленные в Украину, оснащены современным лазерным дальномером, позволяющим повысить точность поражения целей на поле боя.

Этот прибор значительно улучшает способность машин эффективно противостоять наступательным действиям противника, давая украинским войскам дополнительное технологическое преимущество.

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Отметим, соглашение о кольцевом обмене также предусматривает поставку двузначного количества других единиц техники – боевых машин пехоты Marder и основных боевых танков Leopard.

На данный момент последняя партия в размере 20 БМП Marder, предоставленная Украине, была заказана правительством Германии и профинансирована в середине двузначного количества миллионов евро.

Компания Rheinmetall впервые получила заказ на поставку этих БМП еще в марте 2023 года и уже тогда выполнила поставку 20 единиц для Украины.

Недавно стало известно, что Германия совместно с еще тремя странами НАТО готовит большой пакет военной помощи для Украины на 1,4 млрд евро, который планируют предоставить до конца 2024 года.

А 17 октября правительство Германии отчиталось о передаче Украине очередной партии военной помощи. Туда, в частности, вошли дополнительные боеприпасы к Leopard 1, Leopard 2 и Marder.

оружиепроизводствоГерманияВооруженные силы
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