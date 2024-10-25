Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Силы обороны юга: РФ увеличила дальность УАБов, которыми обстреливает Запорожье

Валентина РоманенкоПятница, 25 октября 2024, 14:07
Силы обороны юга: РФ увеличила дальность УАБов, которыми обстреливает Запорожье
Гражданские устраняют последствия прилета вражеского КАБа в Запорожье. фото Getty Images

Россия увеличила дальность полета управляемых авиационных бомб, которыми активно продолжает обстреливать Запорожье.

Источник: спикер Сил обороны юга полковник Владислав Волошин в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Об использовании управляемых авиационных бомб. Около месяца назад враг начал применять управляемые авиационные бомбы по центру Запорожья. Само Запорожье от линии боевого столкновения расположено более чем в 30 км. Это говорит о том, что противник внес определенные изменения в конструкцию этих авиационных бомб и они теперь долетают значительно дальше, чем раньше".

Реклама:

Детали: По словам Волошина, зона применения Россией УАБов значительно возросла, это касается не только Запорожья, но и других городов, расположенных недалеко от линии боевого соприкосновения. Активное применение авиабомб было зафиксировано и в Харькове и Краматорске.

Офицер подчеркнул, что эта тактика, в сочетании с применением ударных беспилотников, является политикой террора и преступно направлена в первую очередь против украинского мирного населения, гражданской инфраструктуры и энергетических объектов, а не сил и средств, которые ведут боевые действия.

По словам Волошина, за минувшие сутки на юге враг совершил 250 артиллерийских обстрелов, около десятка авиационных ударов и до 10 штурмов.

РЕКЛАМА:

Также противник перемещает некоторые свои силы и средства, пытаясь их нарастить на определенных участках, вероятно, для проведения штурмовых действий.

Запорожьевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Путина не интересуют переговоры, он хочет уничтожить украинскую государственность

В Минобороны начали бета-тестирование онлайн-отсрочек в "Резерв+"

Зеленский: Украину не заставят отдать территории, независимо от результатов выборов в США

Зеленский: Боевое столкновение с северокорейскими войсками – это вопрос дней, а не месяцев

Стефанчук считает, что Зеленский еще отменит перевод часов

Финляндия обвинила российского неонациста Петровского у военных преступлениях в Украине

Все новости...
Запорожье
В Запорожье и области зимой света может не быть вообще – глава ОГА
До 20 возросло количество пострадавших от российского ракетного удара по Запорожью
До трех возросло количество погибших в результате российского ракетного удара по Запорожью
Последние новости
05:10
обновляется от 19:31Россияне снова запустили ударные дроны
04:42
DeepState назвал населенные пункты на Донетчине, возле которых продвинулся враг
04:08
БоксМайк Тайсон назвал ошибку Фьюри в поединке с Усиком
03:58
Россияне атаковали более 10 громад Сумщины: ранен человек, много повреждений
02:50
ISW: Путина не интересуют переговоры, он хочет уничтожить украинскую государственность
02:08
БоксТренер Уайлдера считает Усика фаворитом в реванше с Фьюри
01:56
В "Кривбассе" иронично отреагировали на проблемы "Динамо" и "Шахтера"
01:18
Беларусь поднимала истребитель из-за российских БпЛА – Гаюн
00:58
видеоПрокуратура показала последствия вражеских обстрелов Харькова и Дергачей
00:32
Генштаб о боевых столкновениях: Всего 150 за сутки, более 50 – на Кураховском направлении
Все новости...
Реклама:
Реклама: