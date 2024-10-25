Тысяча гривен каждому украинцу: Зеленский поручил внедрить новую программу помощи
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу, которая предусматривает помощь в размере тысячи гривен для каждого украинца.
Источник: обращение Зеленского
Прямая речь: "Сейчас на всех уровнях нашего государства должна продолжаться подготовка к ближайшим месяцам. Отопительный сезон. Зима. Много работы в энергетике - это защита объектов, это работа над устойчивостью системы. Готовятся регионы, готовятся общины, готовятся военные. Кроме таких системных вещей, есть решения, которые могут быть приняты непосредственно для поддержки людей.
Я поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу, которая будет ощутимой для каждой семьи в Украине. Есть-поддержка для всех наших людей - взрослые, дети, каждая семья в Украине. Тысяча гривен на человека - на семью это получится по несколько тысяч гривен, и средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в частности коммунальных услуг, электричества. Билеты - это Укрзализныця. Украинские лекарственные средства. Также поручил, чтобы эти средства можно было потратить на украинские книги, на культурные услуги. Можно донатить на военных - волонтерам, на дроны".
Детали: Глава государства поручил Кабмину определить детали и представить людям.
Предыстория:
- В 2021 году Зеленский ввел выдачу от государства тысячи гривен через приложение "Дія" каждому вакцинированному от коронавируса. За эти средства можно было приобрести абонемент в спортзал, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр, купить билеты для путешествий внутри страны.
- В сентябре 2024 года министр образования Оксен Лисовой заявил, что в ближайшее время не стоит ожидать повышения зарплаты. Глава образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак заявлял, что сейчас государственный бюджет полностью расходуется на финансирование военной сферы.