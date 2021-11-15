Зеленский пообещал по тысяче гривен всем привитым

Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто получит две прививки, получит от государства тысячу гривен.

Источник: Зеленский в видео-обращении

Прямая речь Зеленского: "Каждый, кто получил две прививки, сможет получить одну тысячу гривен. Быстро и удобно, то есть через приложение "Действие".

За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны – на внутренние или авиа, железнодорожные перевозки.

Программа стартует 19 декабря.

До конца года на нее будет выделено около 3 млрд. гривен. Столько же – в начале 2022 года.

Мы понимаем, что смартфоны и "Действие" есть, к сожалению, не у каждого, поэтому эта программа будет действовать не один месяц. Государство обеспечит альтернативную возможность получить тысячу гривен, в частности пожилым людям".

Обновлено 16 ноября: Как удалось узнать Украинской правде, эту тысячу гривен невозможно будет получить наличными на руки. Кроме того, власти ограничат использование указанных средств отдельным перечнем товаров и услуг.

Напомним: В Украине хотя бы одной дозой вакцины против коронавируса привились 39,4% людей, а завершили курс вакцинации 28%.