Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ за сутки обезвредили почти 1 700 оккупантов и уничтожили 12 танков – Генштаб

Станислав ПогориловСуббота, 26 октября 2024, 07:58
ВСУ за сутки обезвредили почти 1 700 оккупантов и уничтожили 12 танков – Генштаб
Фото: Getty Images

За минувшие сутки российские захватчики потеряли на войне в Украине убитыми и ранеными 1 690 военных. Общие потери оккупантов достигли 687 600 человек.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.10.24 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава - около 687 600 (+1690) человек,
  • танков - 9 109 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 18 332 (+45) ед,
  • артиллерийских систем - 19782 (+29) ед,
  • РСЗО - 1 240 (+2) ед,
  • средств ПВО - 984 (+2) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 726 (+56),
  • крылатых ракет - 2 625 (+0),
  • кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки / submarines - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 27 460 (+95) ед,
  • специальной техники - 3541 (+6).

Вооруженные силывойнаУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено. фото, видеоРоссияне попали КАБом по многоэтажке в Харькове: погиб ребенок, 29 человек пострадали

фото, видеоВ Киеве подожгли три отделения "Укрпочты": полиция задержала студента колледжа

США наложили санкции на 400 человек и компаний, в том числе за помощь РФ с обходом ограничений

Еврокомиссия готова открыть первые переговорные кластеры с Украиной, но возможны условия

ЕС ждет от Украины возобновления работы вещателей вместо телемарафона «Единые новости»

Украина представила дорожную карту открытия воздушного пространства во время войны

Все новости...
Вооруженные силы
Путин завышает потери ВСУ в Курской области, чтобы оправдать неспособность ее отвоевать – ISW
Немецкий Rheinmetall передал Украине 20 БМП Marder
В плен я никогда не пойду. Последний бой штурмовика Медяника на Курщине
Последние новости
00:45
тестГадания, убытки и духи: что вы знаете о Хэллоуин
00:37
Конгрессмены в США просят Байдена разрешить Польше сбивать российские ракеты над Украиной
00:14
обновлено. фото, видеоРоссияне попали КАБом по многоэтажке в Харькове: погиб ребенок, 29 человек пострадали
00:02
Генштаб: Самой горячей остается ситуация на Кураховском и Покровском направлениях
00:01
Ученые исследовали, что животные в естественной среде регулярно употребляют алкоголь
23:48
Новости экономики 30 октября: план открытия авиапространства Украины, реформа Счетной палаты
23:30
Иследователь русского империализма Шкандрий: Российская агрессивность глубоко укоренена в психологии людей
23:25
DeepState: Россияне оккупировали Селидово
23:20
Россия возмутилась арестом ее имущества в Финляндии и вызвала посла
23:11
Как доживают свои дни старики на границе с Россией: репортаж из дома престарелых
Все новости...
Реклама:
Реклама: