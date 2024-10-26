Россияне атаковали Покровское и Кураховское направление почти 90 раз: бои идут возле Селидово

За минувшие сутки на фронте произошло 192 боевых столкновения, 87 раз российские захватчики атаковали Покровское и Кураховское направления.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Харьковском направлении произошло четыре вражеские атаки в районе населенного пункта Волчанск.

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На Купянском направлении за сутки состоялось 17 штурмов противником наших позиций у Голубовки, Степной Новоселовки и Вишневого.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался продвинуться вперед неподалеку от шести различных населенных пунктов. Основные усилия прилагал в районах Грековки, Тернов, Торского и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении оккупанты шесть раз пытались продвинуться в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Выемка, в настоящее время все атаки отбиты, противник успеха не имел.

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На Краматорском направлении оккупанты атаковали один раз в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил три атаки в районе населенного пункта Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых и наступательных действий вблизи населенных пунктов Лисовки, Селидово и Миролюбовки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 41 атаку вблизи Острого, Катериновки и Новодмитровки.

На Времовском направлении, по уточненной информации, противник совершил 22 штурма наших позиций в районах Богоявленки и Новоукраинки.

На Ореховском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили, ведут обстрелы населенных пунктов с применением всех имеющихся типов вооружения, наносят авиационные удары.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции трижды. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Сумской и Черниговской областями противник с территории РФ активно применяет управляемые авиабомбы и ударные БпЛА по районам украинских населенных пунктов, осуществляет артиллерийские обстрелы.

Также российские КАБы взрываются и на территории Курской области РФ, где продолжается операция наших войск. По имеющейся информации, за сутки враг нанес 35 авиационных ударов, использовав при этом 47 управляемых авиабомб.

Украинские воины активно наносят оккупантам ощутимые потери в живой силе и технике. Истощают боевой потенциал врага по всей линии фронта и в тылу.