Генштаб: ВСУ сдерживают атаки возле Селидово, россияне пытаются прорвать оборону

По данным Генерального штаба, ситуация на фронте остается сложной, с начала суток произошло 84 боевых столкновения. На Покровском направлении защитники уже отбили 10 атак, в том числе у Селидово, на Кураховском направлении захлебнулось 19 штурмов врага.

Источник Генштаб ВСУ

Дословно: "Ситуация на фронте остается напряженной. Враг, несмотря на значительные потери, которые наносят ему наши защитники, продолжает попытки прорвать оборону украинских войск".

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Детали: На Харьковском направлении российские оккупанты дважды штурмовали оборонительные рубежи украинской армии в районе Волчанска, наши защитники отбили атаки россиян.

На Купянском направлении противник 13 раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Кондрашовки, Синьковки, Колесниковки, Кругляковки, Лозовой, Загрызово, Першотравневого и Вишневого. Украинские воины стойко держат оборону, шесть боестолкновений еще продолжаются. Ситуация контролируемая.

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила девять атак на позиции украинцев вблизи Чернещины, Новомихайловки, Макеевки, Тернов, Заречного, Серебрянки и Григорьевки.

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На Краматорском направлении захватчики осуществили два штурмовых действия при поддержке армейской авиации вблизи Орехово-Васильевки.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций неподалеку Щербиновки и Нью-Йорка, где Силы обороны отбили четыре атаки. Оккупанты активно применяют авиацию на этом направлении, в частности бомбардировке подвергаются районы Александро-Калиново и Романовки.

С начала суток на Покровском направлении противник уже совершил 15 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Крутого Яра и Селидово. Силы обороны сдерживают натиск и в настоящее время отбили десять атак противника. Потери врага уточняются.

Продолжаются бои вблизи Новоселидовки, Новодмитровки, Кураховки, Максимильяновки, Антоновки, Курахово и Катериновки на Кураховском направлении. По уточненной информации, за сегодня отражено 19 атак оккупационной армии, две атаки продолжаются.

На Времовском направлении продолжается атака в районе Новоукраинки, кроме того, враг сбросил четыре управляемые авиационные бомбы в район Большой Новоселки.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты активно применяли авиацию, так, в районе Малой Токмачки враг сбросил 12 КАБ и нанес по Белогорью два удара 40 неуправляемыми авиационными ракетами.

На Приднепровском направлении противник трижды безрезультатно пытался выбить украинских воинов с занимаемых позиций.

Противник нанес удары и по своей территории, так по имеющейся информации, за сегодня россияне совершили 15 авиационных ударов по Курской области - применил 18 авиабомб.