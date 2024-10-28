ISW: Нехватка денег и людей заставит Путина изменить способ ведения войны

Экономические проблемы и нехватка человеческих ресурсов может заставить главу России Владимира Путина принять важные решения о том, как обеспечить ресурсами российскую войну или изменить способ ведения войны, чтобы сохранить стабильность его режима.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Дословно: "Расходы на поддержание войны будут расти, поскольку Россия продолжает тратить человеческие ресурсы и материальные средства на фронте. Российские ресурсы ограничены, и Путин не может не считаться с этими расходами бесконечно долго. Российская экономика достигнет точки выгорания. Эта точка выгорания нанесет огромный ущерб российскому обществу, что может заставить Путина принять важные решения о том, как обеспечить ресурсами российскую войну или изменить способ ведения войны, чтобы сохранить стабильность его режима".

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Детали: Российская экономика и военные усилия испытывают все большую нагрузку, что будет создавать все более острые вызовы для способности президента России Владимира Путина поддерживать войну в долгосрочной перспективе.

Газета The Washington Post сообщила 27 октября, что российская экономика "находится под угрозой перегрева", отметив, что чрезмерно высокие военные расходы России стимулировали экономический рост таким образом, что заставили российские компании искусственно повышать зарплаты, чтобы удовлетворить спрос на рабочую силу, оставаясь конкурентоспособными на фоне высоких зарплат российских военных.

The Washington Post процитировала главу Центрального банка России Эльвиру Набиуллину, которая в июле 2024 года предупредила, что рабочая сила и производственные мощности России "почти исчерпаны".

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Washington Post отмечает, что частные российские компании стараются не отставать от зарплат российских военных и все чаще вынуждены предлагать зарплаты, которые в несколько раз превышают типичные средние показатели по отрасли.

ISW недавно сообщил, что российские региональные власти значительно увеличивают единовременные бонусы при подписании контракта для российских военнослужащих-контрактников с целью поддержания темпов развертывания вооруженных сил России (примерно 30 000 военнослужащих в месяц).

Дословно: "Это подчеркивает тот факт, что Россия не имеет бесконечного резерва рабочей силы и должна финансово и социально считаться с постоянно растущими затратами на пополнение потерь на фронте за счет различных путей развертывания вооруженных сил.

Путин, скорее всего, оценивает, что объявление очередной волны частичной мобилизации или введение всеобщей мобилизации будет слишком дорогим для его режима, и поэтому прибег к криптомобилизационным усилиям, которые, похоже, создают все большую и большую нагрузку на российскую экономику военного времени.

Недавнее появление северокорейских войск на территории России и сообщения об их развертывании в зоне боевых действий в Курской области еще раз свидетельствуют о том, что вся путинская система генерирования силы является очень хрупкой".

Ключові висновки ISW за 27 жовтня: