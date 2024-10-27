WP: Росія може фінансувати війну проти України ще кілька років попри перегрів економіки
За даними американського видання The Washington Post, масштабні витрати Росії на війну проти України перегрівають економіку країни-агресора, але вона все ще має ресурси для продовження війни протягом кількох років.
Джерело: The Washington Post
Деталі: Видання зазначає, що значні військові витрати, включаючи високі виплати військовим-окупантам, сприяли економічному зростанню, а також високим зарплатам та інфляції, оскільки компанії змушені відповідати зарплатам військовим, щоб залучити працівників.
"На думку економістів, Росія може дозволити собі фінансувати війну проти України ще кілька років через величезні доходи від продажу нафти і невдачі західних санкцій, зокрема, обмеження цін на нафту, запроваджене країнами "Великої сімки", яке не змогло зменшити російські доходи від продажу нафти", - йдеться в публікації.
Економіка перегрівається частково через потребу російського правителя Володимира Путіна щомісяця замінювати 20 тисяч військових, убитих або поранених на війні, відповідно до втрат, повідомлених Інститутом вивчення війни в червні. Російські губернатори виплачують нечувані бонуси за укладення контракту, щоб залучити військових, нещодавно Бєлгородська область побила рекорд із виплатою у 31 200 доларів (3 мільйони рублів – ред.).
Через це в Росії відбувається стрімке зростання зарплат. Приватні компанії ледь можуть конкурувати з високими військовими зарплатами. Опитування, проведене цього місяця Російським союзом промисловців і підприємців, показало, що 82,8% фірм відчувають труднощі із залученням працівників. Згідно з даними Росстату, у червні рівень безробіття впав до 2,4 відсотка.
Видання наводить приклад оголошення про роботу пакувальника шоколадних батончиків Snickers із зарплатою 4100 доларів на місяць, тоді як у 2023 році середня зарплата в країні становила лише 763 долари.
Згідно з даними Росстату, за перші шість місяців 2024 року реальна заробітна плата в Росії зросла на 12,9% в річному обчисленні, хоча незалежні аналітики поставили її дані під сумнів. Найшвидше зросли доходи найбідніших працівників, підвищившись на 67%, повідомило незалежне російське видання The Bell у березні.
Соратник Путіна та один із найбільших аграрних олігархів Росії Олександр Ткачов нещодавно нарікав на високі зарплати молочників, які колись отримували малі зарплати, а тепер вимагають місячну зарплату в розмірі 1550 доларів.
Видання пише, що в Сибіру не вистачає чоловіків, щоб керувати автобусами, маршрути закриті, черги великі або автобуси не приїжджають, тому що водії в армії можуть заробити вдвічі більше. Глава невеликого сибірського міста Новокузнецьк Сергій Кузнєцов запропонував створити "жіночий батальйон" водіїв автобусів через брак кадрів.
У минулому Росія заповнювала робочі місця з низьким рівнем доходу середньоазіатськими мігрантами, але після теракту в торговому центрі "Крокус Сіті Холл" вона депортувала десятки тисяч середньоазіатських трудових мігрантів і заборонила в’їзд іще частині. За даними російських незалежних ЗМІ, багато трудових мігрантів також були відправлені на війну.