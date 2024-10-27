WP: Росія може фінансувати війну проти України ще кілька років попри перегрів економіки

За даними американського видання The Washington Post, масштабні витрати Росії на війну проти України перегрівають економіку країни-агресора, але вона все ще має ресурси для продовження війни протягом кількох років.

Джерело: The Washington Post

Деталі: Видання зазначає, що значні військові витрати, включаючи високі виплати військовим-окупантам, сприяли економічному зростанню, а також високим зарплатам та інфляції, оскільки компанії змушені відповідати зарплатам військовим, щоб залучити працівників.

Реклама:

"На думку економістів, Росія може дозволити собі фінансувати війну проти України ще кілька років через величезні доходи від продажу нафти і невдачі західних санкцій, зокрема, обмеження цін на нафту, запроваджене країнами "Великої сімки", яке не змогло зменшити російські доходи від продажу нафти", - йдеться в публікації.

Економіка перегрівається частково через потребу російського правителя Володимира Путіна щомісяця замінювати 20 тисяч військових, убитих або поранених на війні, відповідно до втрат, повідомлених Інститутом вивчення війни в червні. Російські губернатори виплачують нечувані бонуси за укладення контракту, щоб залучити військових, нещодавно Бєлгородська область побила рекорд із виплатою у 31 200 доларів (3 мільйони рублів – ред.).

Через це в Росії відбувається стрімке зростання зарплат. Приватні компанії ледь можуть конкурувати з високими військовими зарплатами. Опитування, проведене цього місяця Російським союзом промисловців і підприємців, показало, що 82,8% фірм відчувають труднощі із залученням працівників. Згідно з даними Росстату, у червні рівень безробіття впав до 2,4 відсотка.

РЕКЛАМА:

Видання наводить приклад оголошення про роботу пакувальника шоколадних батончиків Snickers із зарплатою 4100 доларів на місяць, тоді як у 2023 році середня зарплата в країні становила лише 763 долари.

Згідно з даними Росстату, за перші шість місяців 2024 року реальна заробітна плата в Росії зросла на 12,9% в річному обчисленні, хоча незалежні аналітики поставили її дані під сумнів. Найшвидше зросли доходи найбідніших працівників, підвищившись на 67%, повідомило незалежне російське видання The Bell у березні.

Соратник Путіна та один із найбільших аграрних олігархів Росії Олександр Ткачов нещодавно нарікав на високі зарплати молочників, які колись отримували малі зарплати, а тепер вимагають місячну зарплату в розмірі 1550 доларів.

Видання пише, що в Сибіру не вистачає чоловіків, щоб керувати автобусами, маршрути закриті, черги великі або автобуси не приїжджають, тому що водії в армії можуть заробити вдвічі більше. Глава невеликого сибірського міста Новокузнецьк Сергій Кузнєцов запропонував створити "жіночий батальйон" водіїв автобусів через брак кадрів.

У минулому Росія заповнювала робочі місця з низьким рівнем доходу середньоазіатськими мігрантами, але після теракту в торговому центрі "Крокус Сіті Холл" вона депортувала десятки тисяч середньоазіатських трудових мігрантів і заборонила в’їзд іще частині. За даними російських незалежних ЗМІ, багато трудових мігрантів також були відправлені на війну.