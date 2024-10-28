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Оккупанты обстреляли многоэтажки в Херсоне, есть разрушения

Татьяна ОлейникПонедельник, 28 октября 2024, 19:10
Оккупанты обстреляли многоэтажки в Херсоне, есть разрушения
Фото - Getty Images

Россияне обстреляли многоэтажки в Центральном районе Херсона, есть разрушения.

Источник: начальник Херсонской МВА Роман Мрочко в Facebook

Прямая речь: "После 15.00 российскими оккупационными войсками было нанесено несколько ударов по многоэтажкам в Центральном районе. Повреждена крыша, окна. К счастью, на этот раз обошлось без убитых и раненых".

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Детали: Социальные работники Херсонской городской военной администрации оказывают помощь людям из поврежденных домов.

Что предшествовало:

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Вечером 27 октября российские войска обстреляли центр Херсона, в результате чего погибли два человека, ранения получили четверо, среди которых 13-летний мальчик.

Херсонобстрелвойна
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