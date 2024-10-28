Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне вечером ударили по Херсону: 2 погибших и 4 раненых, среди них ребенок

Иван ДьяконовПонедельник, 28 октября 2024, 09:36
Россияне вечером ударили по Херсону: 2 погибших и 4 раненых, среди них ребенок
Фото: прокуратура

Вечером 27 октября российские войска обстреляли центр Херсона, в результате чего 2 человека погибли, четыре получили ранения, среди них 13-летний мальчик.

Источник: Херсонская областная прокуратура, глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram

Детали: По данным следствия, 27 октября около 21:20 оккупанты массированно обстреляли Центральный район Херсона.

Реклама:

Дословно: "В результате обстрела погибли две женщины в возрасте 50 и 71 год.

Ранения получили еще четверо гражданских, среди них 13-летний мальчик.

Повреждены четыре многоэтажки и частные жилые дома".

РЕКЛАМА:

Предыстория:

Херсонжертвыобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В «Резерв+» начали тестирование онлайн-отсрочек: кто получит первым

Россия затягивает процесс передачи тела журналистки Рощиной Украине – нардеп

Кагарлыкское дело: Апелляционный суд подтвердил приговор экс-полицейским, которые изнасиловали женщину

документ (обновлено)Печерский суд удовлетворил иск Углавы к ЦПК и обязал Шабунина опровергнуть информацию

В Молдове завершили подсчет голосов: победила действующий президент Санду

фотоВ ДТП погиб депутат Киевсовета

Все новости...
Херсон
Россияне атаковали Херсон: за 27 октября погибли три человека
Россияне сбросили взрывчатку на жителя Херсона, он погиб
Россияне утром ударили по Херсону: 2 раненых
Последние новости
04:42
В Киевской области работала ПВО
04:27
ФутболВ Азербайджане хотят натурализовать украинского полузащитника
03:36
WSJ: Западные спецслужбы подозревают Россию в попытке затеять пожары в самолетах в США и Канаду
02:48
Австралия подарит Украине 14 военных катеров
02:08
БоксЛеннокс Льюис назвал лучший бой Джошуа
01:43
DeepState: Россия оккупировала село Степановка в Донецкой области
01:30
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря
00:56
В Израиле помощника Нетаньяху подозревают в передаче секретной информации
00:33
обновляетсяАрмия РФ запустила ударные БпЛА
00:14
ОбновленоРоссия атакует Харьков КАБами: прозвучала серия взрывов
Все новости...
Реклама:
Реклама: