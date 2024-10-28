Россияне вечером ударили по Херсону: 2 погибших и 4 раненых, среди них ребенок

Вечером 27 октября российские войска обстреляли центр Херсона, в результате чего 2 человека погибли, четыре получили ранения, среди них 13-летний мальчик.

Источник: Херсонская областная прокуратура, глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram

Детали: По данным следствия, 27 октября около 21:20 оккупанты массированно обстреляли Центральный район Херсона.

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Дословно: "В результате обстрела погибли две женщины в возрасте 50 и 71 год.

Ранения получили еще четверо гражданских, среди них 13-летний мальчик.

Повреждены четыре многоэтажки и частные жилые дома".

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