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Посол Литвы: НАТО должно ответить не только заявлениями военным КНДР в Курской области

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникПонедельник, 28 октября 2024, 20:50
Посол Литвы: НАТО должно ответить не только заявлениями военным КНДР в Курской области
Иллюстративное фото - Getty Images

Постоянный представитель Литвы при НАТО Дейвидас Матулёнис считает, что Альянс должен ответить конкретными действиями на развертывание северокорейских войск в России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LRT

Детали: Как известно, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил развертывание северокорейских войск для оказания помощи Москве на поле боя в Курской области.

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Матульонис заявил, что пока нет подтверждения того, что войска КНДР находятся на территории Украины.

"Пока нет подтверждения, что они находятся на украинской территории, но это действительно новая серьезная эскалация, на которую мы должны отреагировать адекватно. И не просто заявлением, а конкретными действиями", – сказал он.

Он подтвердил информацию о том, что в Курске может быть размещено от 10 до 12 тысяч северокорейских военных.

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"Это реальная армия, и войска сейчас проходят дополнительную подготовку. Но давайте понимать, что это будет не так просто – интеграция, язык, управление и субординация. Вопрос в том, как они там будут работать. Ситуация серьезная, но стратегического баланса северокорейские войска принципиально не изменят", – акцентировал он.

Матульонис подчеркнул, что даже факт их присутствия "действительно вызывает беспокойство".

Отвечая на вопрос о том, каким может быть ответ, Матульонис отметил дальнейшую поддержку Украины.

"Мы надеемся, что за заявлением генерального секретаря должна последовать дальнейшая дискуссия относительно конкретных шагов, как продолжить и увеличить военную поддержку Украины, и, возможно, даже начать разговор в рамках НАТО о снятии географических ограничений на дальнобойные вооружения", – проинформировал он.

Также постоянный представитель Литвы при НАТО отметил вопрос санкций.

"Есть также вопрос санкций. И, что важно, углубление сотрудничества со странами Тихоокеанского региона – Японией, Австралией, Новой Зеландией, Южной Кореей – в сфере оборонной промышленности, что мы считаем очень важным", – добавил Матульонис.

Напомним, на прошлой неделе разведка Южной Кореи сообщила, что Северная Корея отправила в Россию 3 тысячи военных для поддержки оккупантов на войне против Украины и также пытается изолировать семьи отобранных солдат в определенном месте, чтобы информация не распространялась.

Позже информацию о нескольких тысячах северокорейских военных в России подтвердил Белый дом. На этом фоне Германия и Австрия вызвали северокорейских послов.

Президент США Джо Байден также отреагировал на сообщение об отправке Северной Кореей войск в Россию и заявил, что это "очень, очень опасно".

ЛитваНАТОКНДРКурская область
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