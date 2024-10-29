В Ливане 8 австрийских миротворцев ООН ранены в результате ракетного удара

Восемь военных Вооруженных сил Австрии, которые служат в составе сил ООН в Ливане получили ранения в результате ракетной атаки.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Die Presse

Детали: Как отметило издание, в составе сил ООН в Ливане служат 158 австрийских военных, из которых восемь получили ранения.

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"Около четырех ракет попали в большую территорию лагеря ООН в Накуре", – сообщил представитель армии, полковник Михаэль Бауэр.

По его словам, осколки по меньшей мере одной ракеты попали в австрийских солдат. Ранения были незначительными, а в некоторых случаях – только ссадины.

По словам Бауэра, сначала не было понятно, кто выпустил ракету, а позже силы ООН объявили, что ракета, очевидно, прилетела с севера, а значит, вероятно, была выпущена "Хезболлой" или союзной с ней группировкой.

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Как сообщило агентство Reuters, в настоящее время начато расследование инцидента.

Министр обороны Австрии Клаудия Таннер осудила эту атаку.

"Нельзя мириться с тем, что солдаты "голубых касок" миротворческой миссии ООН намеренно или непреднамеренно подвергаются опасности", – говорится в заявлении.

Напомним, недавно Германия пообещала выделить еще 96 млн евро на поддержку Ливана.

Ранее Франция пообещала выделить 100 млн евро на поддержку Ливана.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время своего визита в Ливан предупредила, что страна на грани коллапса из-за боевых действий.

В Белом доме не надеются на скорое возобновление переговоров о прекращении огня в Газе и Ливане.