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CNN: США призвали Китай надавить на КНДР, чтобы она вернула войска из РФ

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 29 октября 2024, 21:41
CNN: США призвали Китай надавить на КНДР, чтобы она вернула войска из РФ
Фото - Getty Images

Соединенные Штаты стремятся воспользоваться влиянием Китая на Северную Корею, чтобы последняя вернула войска, отправленные в Россию для дальнейшего участия в войне против Украины.

Источник: об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал CNN, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам анонимного американского чиновника, США призвали Китай, который поддерживает отношения с Пхеньяном, вмешаться и надавить на КНДР, чтобы она вернула свои войска.

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Кроме того, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан поручил организовать усилия, чтобы другие страны также обратились к Пекину "относительно нашего беспокойства по поводу отправки КНДР войск в Россию и последствий этого", добавил источник.

В то же время собеседники CNN, как пишет телеканал, "не настроены оптимистично" относительно того, что Китай станет помехой планам Северной Кореи – в частности потому, что поддерживает российский военно-промышленный комплекс.

По последней оценке США, Северная Корея отправила около 10 тысяч военных в Россию для учений и участия в боевых действиях против Украины.

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Источники CNN считают, что часть северокорейских военных уже может быть в Украине.

В США ранее заявили, что проводят консультации с Украиной, а также другими союзниками и партнерами относительно ответных шагов на переброску войск КНДР в Россию.

СШАКитайКНДРРосcия
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