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В Кремле ответили, стоит ли ждать ядерного удара после массированных дроновых атак на РФ   

Ирина БалачукПонедельник, 30 сентября 2024, 13:35
В Кремле ответили, стоит ли ждать ядерного удара после массированных дроновых атак на РФ   
Дмитрий Песков. Фото Коммерсантъ

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что не стоит связывать украинские дроновые удары по территории РФ с возможностью ответных ядерных ударов, в частности на фоне недавнего изменения ядерной доктрины России.

Источник: российское пропагандистке издание РИА Новости, российские Telegram-каналы, которые публикуют аудиозапись комментария Пескова

Детали: Журналист заявила, что "за минувшие выходные над Россией сбили 125 БпЛА", что стало одной из "самых масштабных атак", и спросила, не будет ли это основанием для применения ядерного оружия, особенно на фоне изменения ядерной доктрины РФ.

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Прямая речь Пескова: "Ну, честно говоря, не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу. Этот документ чрезвычайно важный. Приняты важные решения. Они будут формализованы соответствующим образом, но СВО (так в России подменяют понятие война – ред.) продолжается своим ходом, и здесь не нужно каждый раз искать какие-то увязки".

Почему это важно: С начала полномасштабного вторжения Россия много раз объявляла разные "красные линии", пересечение каких якобы приведет к ответу ядерным оружием.

"Красные линии" в разное время касались танков Леопард, западных ракет, истребителей F-16 и прочего.

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Украина многократно переходила эти так называемые "красные линии" Кремля. Но даже заход украинских войск на территорию России и удерживание под контролем ВСУ сотни российских населенных пунктов не привели к какой-то принципиально новой реакции России в ответ на такие действия.

Российский правитель Владимир Путин сначала избрал стратегию не замечать происходящего, а потом пытался всячески приуменьшить значимость захвата российских территорий украинской армией.

Также российские власти и пропагандистские СМИ решили не замечать украинские удары беспилотниками по российским аэродромам и складам боеприпасов – после каждой новой атаки они пишут только о том, что ПВО якобы сбила десятки дронов и никогда не комментируют разрушения или потери.

Предыстория:

  • 25 сентября глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия расширит условия, при которых она готова применить ядерное оружие.
  • В Кремле заявили, что изменение ядерной доктрины – это сигнал "недружественным странам" о последствиях. 
  • В ответ на это в ЕС заявили, что новые угрозы Путина о применении ядерного оружия против неядерных стран являются еще одним свидетельством его безответственного поведения и что они не изменят позицию ЕС относительно продолжения поддержки Украины.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который в конце сентября уходит с этой должности, скептически оценил угрозы Путина на фоне дискуссий о разрешении Украине наносить дальнобойные удары по России.

Росcияядерное оружие
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