В Кремле заявили, что изменение ядерной доктрины – это сигнал "недружественным странам" о последствиях 

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что изменение ядерной доктрины нацелено донести сигнал "недружественным странам".

Источник: российский "Интерфакс", который цитирует Пескова

Детали: На просьбу сформулировать, какой сигнал Россия посылает недружественным странам, Песков сказал: "Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем не обязательно ядерными".

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