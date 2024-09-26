В Кремле заявили, что изменение ядерной доктрины – это сигнал "недружественным странам" о последствиях
Четверг, 26 сентября 2024, 13:05
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что изменение ядерной доктрины нацелено донести сигнал "недружественным странам".
Источник: российский "Интерфакс", который цитирует Пескова
Детали: На просьбу сформулировать, какой сигнал Россия посылает недружественным странам, Песков сказал: "Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем не обязательно ядерными".
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Предыстория:
- В среду 25 сентября кремлевский лидер Владимир Путин заявил о расширении российской доктрины ядерного сдерживания.
- Путин заявил, что в "обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любой неядерной державы, но с участием или при поддержке ядерной державы предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию".
- Также по словам российского правителя, ядерный ответ последует при "достоверной информации о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения". Это "самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты".