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Генштаб обновил данные о потерях РФ: минус 1 560 солдат и 2 средства ПВО за сутки

Анастасия ПроцСреда, 30 октября 2024, 08:06
Генштаб обновил данные о потерях РФ: минус 1 560 солдат и 2 средства ПВО за сутки
Иллюстративное фото: Getty Images

Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 560 российских оккупантов, сожгли 8 танков, 38 артиллерийских систем и уничтожили 2 средства ПВО.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 30.10.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 693 640 (+1 560) человек,
  • танков – 9 137 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 18 433 (+29) ед,
  • артиллерийских систем – 19 955 (+38) ед,
  • РСЗО – 1 242 (+1) ед,
  • средств ПВО – 986 (+2) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 17 979 (+40) ед,
  • крылатых ракет – 2 625 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 27 840 (+91) ед,
  • специальной техники – 3 567 (+1) ед.

Данные уточняются.

Генштабпотери в войнеРосcия
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