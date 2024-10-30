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Еврокомиссия: Украина выполнила требования 2022 года для статуса кандидата в ЕС

Ирина Кутелева, Сергей СидоренкоСреда, 30 октября 2024, 14:18
Еврокомиссия: Украина выполнила требования 2022 года для статуса кандидата в ЕС
Иллюстративное фото: Getty Images

Европейская комиссия подтвердила, что Украина, готовясь к вступлению в ЕС, выполнила все условия, определенные для получения статуса кандидата в 2022 году, включая требования относительно прав национальных меньшинств.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на проект отчета ЕК по Украине в рамках так называемого "пакета расширения"

Детали: Среди прочего, в документе положительно отмечены усилия Украины по правам нацменьшинств – несмотря на то, что Венгрия считает прогресс Украины недостаточным. Так, ЕК положительно оценивает изменения в законодательство о меньшинствах, принятые в декабре 2023 года, при этом Брюссель пошел даже на то, чтобы подтвердить поддержку украинского закона даже без его анализа Венецианской комиссией, свидетельствуют источники "Европейской правды".

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"Хотя мы и отмечаем, что Венецианская комиссия не обновила свои рекомендации, но Еврокомиссия считает, что Украина выполнила необходимые меры", – цитируют отчет источники "ЕП".

Стоит отметить, что украинское экспертное сообщество поддержало этот закон после того, как в него были внесены изменения, на которых настаивали эксперты, включая "Европейскую правду". Впрочем, венгерское правительство и приближенные к нему структурыпродолжали выдвигать претензии к Украине, не соглашаясь с выполнением рекомендации.

Еврокомиссия также несколько раз отметила, что "ограничения основных прав, связанные с военным положением, остаются в целом пропорциональными".

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Также об отчете ЕК рассказывает "Радио Свобода", которое ознакомилось с его содержанием. Издание отмечает цитаты о том, что Украина "продолжала поощрять добропорядочность и заслуги в судебной системе" и "укреплять антикоррупционную институциональную базу и наращивать результаты правоприменения по делам о коррупции на высоком уровне".

Согласно отчету, несмотря на прогресс в фундаментальных реформах, "нужны дальнейшие усилия".

"Украине следует продолжать сосредотачиваться на дальнейшем создании надежного опыта правоохранительной деятельности по делам о коррупции на высоком уровне... также усилить борьбу с организованной преступностью", – рекомендуется в документе.

В Еврокомиссии также призывают Украину работать над дальнейшим применением обновленного законодательства о правах нацменьшинств в тесной кооперации с ними.

В документе отмечена и необходимость совершенствовать реформы в области государственного управления и децентрализации.

"Мероприятия по поддержке ремонта и реконструкции инфраструктуры будут ключевыми для полного восстановления экономики, особенно в энергетическом секторе, который требует дальнейшей децентрализации и улучшения управления", – говорится в документе.

Еврокомиссия отмечает ратификацию Украиной Римского статута, подчеркивает необходимость привести в соответствие национальное законодательство, а также отмечает, что скрининг украинского законодательства на соответствие европейскому "продвигается гладко".

"Если Украина выполнит все условия, комиссия с нетерпением ждет открытия переговоров по кластерам (переговорных разделов. – Ред.), начиная с основ, как можно быстрее в 2025 году", – резюмировали в Еврокомиссии.

Как известно, в декабре прошлого года ЕС решил начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз. Статус кандидата на вступление в ЕС обе страны получили в июне 2022 года.

Напомним, в сентябре Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции передал Еврокомиссии отчет в рамках Пакета расширения ЕС 2024 года, содержащий обновленную информацию о действиях Украины на пути к членству в ЕС в течение апреля-августа.

В феврале 2024 года правительство утвердило План мероприятий по выполнению рекомендаций Европейской комиссии, представленных в предыдущем отчете по расширению – от 2023 года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что целью Украины является не позднее конца 2025 года быть готовой к вступлению в Евросоюз.

ЕСУкраинаЕврокомиссия
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