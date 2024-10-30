Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ЕС довольны работой Верховной Рады, несмотря на проблемы с притеснениями оппозиции

Сергей Сидоренко, Иван ДьяконовСреда, 30 октября 2024, 16:58
В ЕС довольны работой Верховной Рады, несмотря на проблемы с притеснениями оппозиции
Верховная Рада Украины. Фото: Getty Images

Европейская комиссия считает эффективной работу украинского парламента несмотря на ограничения, обусловленные военным положением, а также видит ограничения прав оппозиции и держит это на контроле.

Источник: ежегодный отчет Еврокомиссии о прогрессе государств-кандидатов, включая Украину, передает "Европейская правда"

Детали: Оценки исполнительного органа ЕС были представлены в рамках так называемого "пакета расширения", который Брюссель представляет каждую осень для всех государств-кандидатов. В частности, в нем оценивается состояние демократических институтов, что является частью "основополагающего" блока переговоров о вступлении в ЕС новых членов.

Реклама:

Еврокомиссия в документе подчеркнула, что Украина, несмотря на войну, остается демократией. В том числе ЕК высоко оценивает эффективность и парламента, и правительства, а также то, что они продолжают непрерывную работу. "Ключевые решения (Верховной Рады), особенно по безопасности и обороне, принимаются межпартийным большинством", отмечает отчет. Также в ЕК считают, что Рада не злоупотребляет процедурой ускоренного рассмотрения законопроектов.

Впрочем, в Брюсселе отметили определенные проблемы в работе оппозиции. "Парламентская оппозиция должна получить возможность выполнять свои функции", – говорится в документе.

В частности, в ЕК обратили внимание на безосновательные ограничения командировок депутатов.

РЕКЛАМА:

"Случаи непропорциональных ограничений на поездки представителей парламентской оппозиции... должны получить надлежащее решение", – говорится в документе. До сих пор в Брюсселе воздерживались от публичных претензий по этому поводу.

Также ЕК отдельно прокомментировала то, что на заседаниях Верховной Рады действуют ограничения для журналистов, и отметила "индивидуальных депутатов", которые проводят собственные трансляции. Как известно, такие "нелегальные" трансляции, как текстовые, так и видео, проводят оппозиционные парламентарии.

Необходимо отметить, что в целом функционирование демократических институтов в Украине получило положительную оценку в отчете.

Предыстория:

Читайте также анализ предыдущего отчета по всем странам-кандидатам в статье "Рейтинг евроинтеграции-2023: кто опережает Украину на пути в ЕС и реально ли их догнать".

ЕврокомиссияЕСВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Bihus.Info: В Херсоне несмотря на протесты местных строят школы связанные с властью

Приговор получил экс-нардеп Колесниченко и два экс-полковника милиции времен Януковича

обновленоВ результате удара россиян по Запорожью погибли 6 человек, количество раненых возросло до 20

В США стартовали президентские выборы, и уже известны первые результаты

Воздушная атака россиян: ПВО ночью сбила две ракеты и 48 из 79 беспилотников

CNN: Протрамповский блогер признался, что за деньги РФ публиковал фейки о выборах в США

Все новости...
Еврокомиссия
ЕС ждет от Украины возобновления работы вещателей вместо телемарафона «Единые новости»
Еврокомиссия: Украина выполнила требования 2022 года для статуса кандидата в ЕС
СМИ: Еврокомиссия выдвинула Грузии условия для дальнейшего сближения с ЕС
Последние новости
13:44
Лицензированное Британией оружие используется для охраны танкеров РФ - Bloomberg
13:43
ФутболУАФ объявила заявку молодежной сборной Украины на спарринги с Португалией и Италией
13:37
С начала года Силы обороны поразили более 3 000 танков РФ
13:34
До конца 2024 года в Польше начнет обучение Украинский легион
13:27
ВОЗ обновила перечень опасных патогенов, против которых надо срочно создать вакцины
12:52
Bihus.Info: В Херсоне несмотря на протесты местных строят школы связанные с властью
12:44
На Западе призвали подготовиться к результатам выборов в США и не допустить псевдосделки с РФ
12:41
"Бледные" платья, каблуки и неизменная прическа: особенности стиля президента Молдовы Санду
12:40
фотоОбъявили победителя престижной литературной Гонкуровской премии 2024 года
12:38
биатлонСнова вместе. Джима составит компанию Пидручному в Рождественской гонке-2024
Все новости...
Реклама:
Реклама: