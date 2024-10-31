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Россияне за сутки убили 5 мирных жителей Донецкой области

Татьяна ОлейникЧетверг, 31 октября 2024, 08:05
Россияне за сутки убили 5 мирных жителей Донецкой области
Иллюстративное фото - Getty Images

Российские войска за сутки 30 октября убили 5 мирных жителей в Донецкой области, еще троих ранили.

Источник: председатель ОВА Вадим Филашкин

Прямая речь: "За 30 октября россияне убили 5 жителей Донецкой области: 2 в Заречном, 1 в Дружковке, Берестках и Успеновке.

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Еще 3 человека в области за сутки получили ранения. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи".

Донецкая областьвойнаобстрелжертвы
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