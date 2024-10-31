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В Германии будут судить агента РФ, планировавшего сорвать военную помощь Украине

Олег Павлюк, Александр ШумилинЧетверг, 31 октября 2024, 17:34
В Германии будут судить агента РФ, планировавшего сорвать военную помощь Украине
Фото: Spiegel

Федеральная прокуратура Германии объявила обвинительный акт 40-летнему немецко-российскому гражданину Дитеру С., который, как утверждается, планировал диверсии на объектах немецкой военной инфраструктуры.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: 40-летнего Дитера С., задержанного в апреле 2024 года, обвиняют в "членстве в иностранной террористической организации" и "подготовке серьезного акта насилия, угрожающего государству".

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Согласно обвинительному заключению, мужчина был членом террористической группировки "Донецкая народная республика" в декабре 2014 - сентябре 2016 года, когда воевал против Украины.

Позже Дитер С. сконтактировал с человеком, который был связан с российской спецслужбой, и по крайней мере с октября 2023 года обсуждал возможные диверсионные действия в Германии, которые имели целью подорвать военную поддержку Украины со стороны немецкого правительства.

По данным Федеральной прокуратуры Германии, среди прочего обсуждались взрывы и поджоги на объектах военной инфраструктуры и промышленных объектах – в частности, военном учебном центре США в Графенвере, где также проходят подготовку украинские военнослужащие.

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Вероятный сообщник Дитера С., 37-летний Александр Й., помогал ему разведывать возможные цели, а также делал фото– и видеосъемку, например, военных транспортных средств, говорится в обвинительном заключении.

Как и Дитер С., Александр Й. был арестован в Баварии в апреле 2024 года и с тех пор находится под стражей. Во время обысков в домах обоих следователи изъяли несколько беспилотников, а также мобильные телефоны и камеры.

Немецкая контрразведка считает, что Россия все чаще прибегает к шантажу и финансовым стимулам, чтобы нанять немцев для шпионажа в свою пользу.

Накануне в немецком Нюрнберге сотрудники таможни задержали гражданина РФ, которого подозревают в обходе санкций.

ГерманияРосcиявойна
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