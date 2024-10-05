СМИ: Под Донецком уничтожены шесть офицеров из Северной Кореи

Из-за ракетного удара 3 октября на оккупированной Россией территории вблизи Донецка погибло более 20 военных, среди них было шесть офицеров из Северной Кореи.

Источник: KyivPost со ссылкой на источники в разведке

Детали: Офицеры из Северной Кореи прибыли для проведения консультаций со своими российскими коллегами. Еще трое северокорейских военнослужащих были ранены.

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По сообщениям из российских социальных сетей, перед ракетным ударом россияне демонстрировали северокорейским представителям подготовку личного состава к штурмовым действиям и обороне.

Напомним: