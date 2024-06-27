TV Chosun: Северная Корея отправит инженерные войска на оккупированные территории Украины

Северная Корея отправит военные строительные и инженерные силы для участия в "восстановительных работах" в оккупированной Донецкой области уже в июле этого года.

Источник: Южнокорейский телеканал TV Chosun, Институт изучения войны (ISW)

Детали: TV Chosun, ссылаясь на южнокорейского чиновника, сообщил 21 июня, что Южная Корея ожидает, что Северная Корея отправит крупномасштабные инженерные силы в оккупированную Донецкую область уже в июле.

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Эти силы якобы помогут восстановить инфраструктуру в оккупированном Донецке.

Северокорейские военные имеют 10 инженерных бригад, а телеканал Chosun подсчитал, что Северная Корея может получать от России до 115 миллионов долларов ежегодно, если отправит три-четыре инженерные бригады в оккупированную Украину.

ISW отметил, что Россия, похоже, стремится создать коалицию дружественных государств с исторически теплыми связями с Советским Союзом, включая Северную Корею и Вьетнам, чтобы сформировать основу альтернативного мирового порядка.

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ISW пока не видит сообщений, свидетельствующих о том, что северокорейские военнослужащие намерены участвовать в боевых действиях в Украине, но прямая северокорейская инженерная поддержка может высвободить российскую боевую мощь для операций вдоль линии фронта и способствовать российским усилиям по расширению военной инфраструктуры и оборонительных укреплений на оккупированной территории Украины.

Напомним:

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что договор между Россией и КНДР демонстрирует все большую согласованность между авторитарными государствами и подчеркивает важность того, чтобы демократии выступали единым фронтом.

В администрации президента США заявили, что встреча Путина с Ким Чен Ыном свидетельствует о стремлении Москвы собрать коалицию с Северной Кореей, Ираном, Сирией и, в определенной степени, Китаем.

Соглашение, подписанное Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в среду, обязывает каждую сторону оказать немедленную военную помощь другой в случае вооруженной агрессии против одной из них.

Пентагон считает, что войска КНДР в Украине станут пушечным мясом.